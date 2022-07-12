車頭擬限放兩部通訊設備　運輸署長羅淑佩冀減低不專注駕駛

運輸署建議立法，司機在駕駛時，車頭位置的最多只可放置兩部電話，手機屏幕不大於約7吋及不影響駕駛時的視線。運輸署署長羅淑佩指，期望建議能減低司機不專注駕駛導致意外的機會。



羅淑佩在一個電台節目中表示，現時接獲的投訴是乘客指的士司機看著多部手機，擔心因此分心，影響駕駛安全。而建議只用兩部手機，一部可作協助導航，另一部則可用作「接單」，有關建議目的是不希望司機分心使用手機。她又稱諮詢業界後明白職業司機，例如的士司機的需要，對於業界希望市面推出「聲控」手機程式，以方便駕駛中的司機「接單」，羅淑佩認為可以考慮，但要視乎市面有否供應。



在同一節目上，的士車行車主協會永遠會長吳坤成說，業界大致歡迎有關建議，有助租車業務提升管理，對業界安全駕駛形象及乘客信心，更加有好處。他又表示，協會建議監管「接單」平台，因為現有平台較多，形容是良莠不齊，有好質素平台，既方便乘客召喚的士，亦方便司機「接單」。