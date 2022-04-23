車Cam直擊｜七人車狂飆20公里警員一度拔槍　男司機涉毒駕狂亂駕駛被捕

一輛白色七人車深夜在牛池灣因違規越雙白線遇警截查，狂飆逾20公里逃避警車的追捕，與2輛車相撞，及撞傷1名警員，有警員一度拔槍示警，七人車其後在清水灣二灘外失事撞欄至停下，車上一對男女棄車逃走，男司機被拘捕，初步懷疑涉及毒駕，女乘客則逃去。警方追截期間，1輛警車追截疑收掣不及撞到一輛的士。

昨晚11時許，涉事七人車在牛池灣越過雙白線涉嫌違反交通規例，警方示意七人車停下，七人車反而加速向西貢方向行駛，警車追截，警車追至20公里外的銀岬路時，與一輛的士發生碰撞，警車左車頭損毀，無人受傷。七人車駛至布袋澳村路，一名警員準備扑窗之際，七人車突然倒車撞傷警員，再撞開2輛警車，無視警員擎槍警告，駛出大坳門路往九龍逃走，惟在一個彎位失事撞欄，車上男司機及女乘客棄車而逃，警員於約400米外的清水灣二灘外巴士站外制服男司機，女乘客則登上一輛的士逃逸。

網上流傳懷疑警員追截七人車的片段，顯示一輛白色七人車於清水灣道高速越過雙白線超車，警車緊隨追截。