車Cam直擊｜中環女子風球下搭的士被吹到頭髮直豎　網民：黑化小岡再現？

熱帶氣旋馬鞍襲港，天文台昨晚發出八號信號，並在今早及下午分別改發三號及一號信號。在馬鞍吹襲本港期間，不少地方亦吹起強風，有網民分享一段短片，在中環一名女子懷疑因為風勢太大而未能關上的士車門，過程中頭髮更被強風吹起，顯得十分狼狽，在網上引起討論。

該片段長約31秒，發帖的網民表示「大風到的士門都關唔到，今朝set好個頭又亂晒，場面狼狽」。影片可見一名女士在中環站外準備登上的士，打開車門後忽然遇到一陣怪風，頭髮被吹到凌亂，甚至豎起，當她坐進後座車廂後試圖關門時，疑因風勢猛烈，遲遲未能成功關門，過程長達逾10秒。

的哥出手相助同樣「糟糕」

坐在車頭的的士司機見狀後忍不住下車出手，為女子關上車門，然而的士司機同樣「糟糕」，返回駕駛座位時，亦一度被強風吹到未能成功關上車門，需多次出力才能將車門關上，場面十分狼狽。

影片惹來網民熱議，笑言：「冇吹爛隻門已經好彩」、「如果無拉手制，一定衝前走左」、「要多謝我哋個天文台啦」，有網民認為女子頭髮直豎的造型甚似某套電影中的「我愛一碌葛」，甚至聯想到一套日本漫動中主角小岡頭髮豎起的造型，笑指「小剛(岡)變大剛(岡)」、「黑化小岡再現」，惟亦有網民突破盲點，表示「開窗風阻咪細啲囉」、「(影片)重點係雙黃線上客」。