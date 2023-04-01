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2023-04-01 12:44:00

車Cam直擊｜九龍城的哥遇刀匪行劫　44歲劫匪一周後被捕（更新）

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戴「Cap帽」的男刀匪奪門逃去。(網上截圖)

戴「Cap帽」的男刀匪奪門逃去。(網上截圖)

【1/4更新】九龍城警區刑事調查隊接手跟進，經一周調查，翻查大量閉路電視片段後，終鎖定疑犯，昨日（31日）在觀塘拘捕44歲無業男子，相信因財政壓力犯案，暫時未有證據顯示他與其他劫案有關。

【3月27日10:45更新】新增事發時的車Cam片段截圖

上周五(24日)在九龍城發生的驚險的士劫案，其中刀匪事敗奪門逃去事發時的車CAM片段在網上流出

該片段長約2分30秒，由後方的的士所拍。影片見到遇劫的士急煞，導致後方的士追尾。尾隨司機上前了解情況期間，發現前車司機被人持刀架一名頭戴「Cap帽」、身穿黑色外套及短刀匪見事敗，欲奪右邊車門逃走，惟遭該名尾隨司機按住車門制止，結果戴「Cap帽」的男刀匪立即改由左邊車門逃去。

後方的的士司機上前了解情況。(網片截圖) 戴「Cap帽」的男刀匪奪門逃去。(網上截圖) 前方的的士司機情急下跳車，跌坐在路邊。(網上截圖) 前方的的士司機「無人駕駛」下溜前。(網上截圖) 溜前的的士最終被拉停。(網片截圖)

遇劫的哥情急跳車   鞋子飛脫

影片顯示，該名尾隨司機本想截停賊，但兩輛的士疑因無拉手掣同時溜前，該名尾隨司機立即返回自己車上煞停的士，前方的的士司機懷疑受傷，未有煞停的士，最終他在情急之下選擇跳車，跌坐於路邊，隨後站起一拐一拐前行，其中一隻鞋甩脫，狀況狼狽。最後前方的的士在「無人駕駛」溜前約50米後，終被拉停。

涉事遇劫的士司機姓李，61歲，他手部中刀，由救護車送往伊利沙伯醫院治理；另一名的士男司機則無受傷，事後在場協助調查。警方將案件現列作企圖行劫，正追緝涉案一名約2030歲男子，其身高約1.73米、瘦身材，案發時身穿黑色外套及深色短褲

九龍城的哥遇持刀行劫急煞釀車禍，警方追緝男匪徒。(電視截圖) 遇劫的61歲司機手部中刀受傷送院，另一名的士男司機幸無受傷，事後在場協助調查。(電視截圖) 遇劫的61歲司機手部中刀受傷送院，另一名的士男司機幸無受傷，事後在場協助調查。(電視截圖)
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