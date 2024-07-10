車Cam直擊｜低胸女乘客「吻別」的士司機　網民：我想揸的士

相信不少人或多或少都渴望有豔遇，這是人之常情，如果對方恰巧是位美女或帥哥，那更是令人心動不已了！今日(10日)網上流傳一段一位衣著性感的女子在下車時「吻別」的士司機的車Cam影片，引起不少網民遐想，直呼「我想揸的士」。

該車Cam影片長約30秒，拍攝時間不詳。影片可見一位穿著低胸裝的女子準備從的士落車。她從銀包裡拿出一張500元紙幣，用嘴含著紙幣打開，要的士司機找換。的士司機疑惑地問：「你唔係去將軍澳咩，點解在呢度落？」當的士司機接過500元紙幣時，該名女子流露微笑，神情頗為親密。

當女子接過的士司機的找錢後，先後用英文說了兩聲「謝謝」(thank you)，繼而俯身前去親吻的士司機，並用英語說「拜拜」，的士司機也回應了一聲「多謝」、「拜拜」，然後錯愕地目送女子落車離去。

「我都想Kiss一下呀」

影片惹來網民關注和遐想，不少人更羡慕片中的士司機，有人留言說：「我想揸的士」、「好主動喎」、「我都想Kiss一下呀」、「呢啲就係所謂嘅乘客好有禮貌」、「牌價會唔會反彈呢」；不過亦有人認為女乘客的行為不當，直言她「真係好姣到出汁」，認為她「肯定high咗嘢啦」，更為網民認為影片頗為恐怖。