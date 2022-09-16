車Cam直擊｜何文田巴富街大樹倒塌壓毀4車2人傷 專家稱大樹底部遭真菌感染腐爛 (更新)

【12:20更新】今日早上約7時半，何文田巴富街合一堂學校對開一棵約10米高的大樹突然倒塌，橫臥行車線並壓毀途經的3架私家車及1架校巴，其中校巴司機手部受傷，由於事發前校巴上學生已落車，因此無學生受傷；另外1名私家車報稱受傷。警方及救援人員趕抵現場處理，消防員以工具將大樹鋸開。受意外影響，巴富街近公主道的全線一度封閉。
校巴私家車車頭遭壓毀
網上流出的車Cam片段顯示，一架校巴停在大樹下面，期間大樹突然倒塌，把校巴車頭壓毀，擋風玻璃破裂，車頂嚴重變形；旁邊一輛私家車亦受波及，車頭同遭壓毀。校巴司機在意外後接受訪問表示，事發時突然有個影，其後大樹倒塌，事後他頻呼「好彩」。
長春社蘇國賢：底部遭真菌感染而腐爛
身兼長春社總監的樹木專家蘇國賢，在意外後抵達現場視察，他指塌下的鳳凰木約10米高，估計樹齡超過30年。按他觀察，樹木的生長結構及外表無問題，惟樹幹位置有懷疑白蟻蛀洞。他又說，倒塌的大樹根部頗短，又指底部遭真菌感染而腐爛，根部萎縮不足以支撐巨大樹木。
立法會議員楊永杰表示，今次意外發生在巴富街合一堂學校對出行人路，幸好校巴內的學生一早落車，亦未釀成嚴重交通事故，否則後果不堪設想。他又說，涉事大樹在非颱風天氣下連根拔起，「擺明是患病多時」，他關注相關部門的巡查次數是否太疏，又或者「睇漏眼」未有發現樹木異常，導致意外發生。他建議相關部門盡快檢查涉事地點附近的樹木，長遠而言應增加人手定期巡查全港樹木，監察樹木健康狀況，及早發現樹木發育不良、空心或被白蟻蛀蝕的情況，並且多修剪樹木。