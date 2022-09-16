車Cam直擊｜何文田巴富街大樹倒塌壓毀4車2人傷 專家稱大樹底部遭真菌感染腐爛 (更新)

【12:20更新】今日早上約7時半，何文田巴富街合一堂學校對開一棵約10米高的大樹突然倒塌，橫臥行車線並壓毀途經的3架私家車及1架校巴，其中校巴司機手部受傷，由於事發前校巴上學生已落車，因此無學生受傷；另外1名私家車報稱受傷。警方及救援人員趕抵現場處理，消防員以工具將大樹鋸開。受意外影響，巴富街近公主道的全線一度封閉。

校巴私家車車頭遭壓毀

網上流出的車Cam片段顯示，一架校巴停在大樹下面，期間大樹突然倒塌，把校巴車頭壓毀，擋風玻璃破裂，車頂嚴重變形；旁邊一輛私家車亦受波及，車頭同遭壓毀。校巴司機在意外後接受訪問表示，事發時突然有個影，其後大樹倒塌，事後他頻呼「好彩」。