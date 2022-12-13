車Cam直擊｜元朗紅Van避塞車行輕鐵路軌 54歲男司機涉案被捕 (有片)

【23:17更新】警方表示，留意到網上流傳一段短片，片中有一輛公共小巴於今日(13日)中午時分，在青山公路元朗段行駛期間，越過地面石壆駛上鄰近的輕鐵大棠路站(屯門方向)，並於路軌上行駛。經深入調查後，警方於同日晚上以「危險駕駛」罪拘捕一名54歲涉案男司機。

警方重申，罔顧法紀的駕駛行為，嚴重危害其他道路使用者的安全，警方必定嚴正執法，絕不姑息。違例者有可能被控「危險駕駛」罪，最高可被判監禁3年、停牌最少6個月及罰款25,000元。

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馬路奇聞何其多，今日有網民在社交平台上載兩段影片，顯示一輛紅色小巴在輕鐵路軌上行駛，惹來網民討論。

該兩段影片分別長約20秒及5秒，顯示元朗一輛紅色小巴懷疑因前面塞車，毅然駛入輕鐵路軌上行駛，以避開堵車。影片可見，當時車上似無乘客，當紅Van司機駛過輕鐵月台時，部分在月台等候的市民深感錯愕，有人神色詫異，惟紅Van司機仍然故我，揚長而去，旁邊的途人看到目瞪口呆，唯有目送紅Van遠離。影片並無交代拍攝時間及日期，而上載影片的網民就笑言：「咁有型得唔得㗎？」

網民： 新列車輕巴

影片惹來不少網民留言，有人指「元朗果然有自己一套」、「報咗警未？拉佢老母」、「飛站咁可惡」，亦有人笑指該紅色小巴是「輕巴或小鐵」、「新列車，輕巴」、「紅頂輕鐵」，甚至笑言是「天國号(號)列車」，亦有網民爆料「依條線都唔係第一次咁樣行」。