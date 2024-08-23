車Cam直擊｜元朗車輾死狗不顧而去　50歲巴裔男司機涉危駕等被捕 (更新)

車cam直擊｜元朗車輾死狗不顧而去 網民怒斥司機正畜生 (網上影片截圖)

【8月23日更新】新增警方拘捕50歲非華裔男司機

元朗農夫車在公庵路懷疑撞斃唐狗案，警方在今日(23日)凌晨表示，拘捕一名50歲非華裔男子，涉嫌「危險駕駛」等。據了解，涉案司機來自巴基斯坦，持有本港身份證，現正被扣留調查。

警方指昨午(22日)約4時30分接獲一名女子報案，指同日下午約2時目擊一輛輕型貨車在元朗公庵路行駛，其間懷疑撞到一隻狗後不顧而去。該狗隻其後被證實死亡。

男司機現被扣查

經調查後，警方昨日晚上在元朗拘捕一名50歲非華裔男子，涉嫌「危險駕駛」、「沒有報告涉及指明動物受傷的意外」及「發生涉及指明動物受傷的意外後沒有停車」。