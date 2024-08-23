車Cam直擊｜元朗車輾死狗不顧而去　50歲巴裔男司機涉危駕等被捕 (更新)

【8月23日更新】新增警方拘捕50歲非華裔男司機
元朗農夫車在公庵路懷疑撞斃唐狗案，警方在今日(23日)凌晨表示，拘捕一名50歲非華裔男子，涉嫌「危險駕駛」等。據了解，涉案司機來自巴基斯坦，持有本港身份證，現正被扣留調查。
警方指昨午(22日)約4時30分接獲一名女子報案，指同日下午約2時目擊一輛輕型貨車在元朗公庵路行駛，其間懷疑撞到一隻狗後不顧而去。該狗隻其後被證實死亡。
男司機現被扣查
經調查後，警方昨日晚上在元朗拘捕一名50歲非華裔男子，涉嫌「危險駕駛」、「沒有報告涉及指明動物受傷的意外」及「發生涉及指明動物受傷的意外後沒有停車」。
警方呼籲，如果有任何市民目擊案發經過，或有任何與案有關的資料提供，請立即致電3661 3800，與新界北總區交通部交通意外調查隊第一隊聯絡。
元朗車輾死狗不顧而去 網民怒斥司機正畜生
【8月22日更新】元朗發生汽車輾死狗。今日(22日)網上流傳片段，可見一輛藍色汽車於元朗公庵路近黃泥墩村路附近路面行走，期間撞倒一隻唐狗並將其捲入車底，左邊前輪和後輪先後將其輾過，及後揚長而去。唐狗雖即時站起及跑回路邊，但有動物組織及網民上載照片，表示牠已氣絕身亡。
涉事唐狗由附近倉庫所養
片段流傳後引起網民公憤，有網民怒指司機「人渣」、希望其會被拘捕。據報，被撞唐狗名為「阿黃」，是附近倉庫所養的狗狗，現已不幸離世；關愛組將代倉主為狗狗安排善終。