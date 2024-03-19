車Cam直擊｜元朗電纜更換期間下墜擊中小巴燈柱 中電道歉徹查原因

青山公路元朗段近凹頭於今日(19日)中午約12時半懷疑有電塔高壓電纜損毀，由電塔高處鬆脫墜下，擊中一輛行駛中小巴及一支燈柱，幸小巴上無人受傷，該條電纜垂下橫亘行車天橋，燈柱則折斷，路面受阻。(馬路的事 (即時交通資訊台)FB)

青山公路元朗段近凹頭於今日(19日)中午約12時半懷疑有電塔高壓電纜損毀，由電塔高處鬆脫墜下，擊中一輛行駛中小巴及一支燈柱，幸小巴上無人受傷，該條電纜垂下橫亘行車天橋，燈柱則折斷，路面受阻。有關部門人員正視察維修。

中電表示於今午約12時21分，承辦商於元朗為40萬伏特供電系統進行架空電纜更換工作，期間一條沒有帶電的電纜下墜，影響近凹頭交匯處地面的燈柱及附近一條1萬1千伏特架空電纜，並導致一部途經交匯處的車輛受損，事件中無人受傷。

由於當時1萬1千伏特架空電纜受損，附近68個客戶的電力供應受影響，當中47個客戶於下午1時09分恢復供電，餘下21個客戶亦已於下午約2時復電。就事故對客戶及公眾造成不便，中電表示歉意，工程人員正調查事故原因及採取適當跟進行動，亦已就事件通知相關政府部門。