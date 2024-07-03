車Cam直擊｜南灣隧道旅遊巴起火冒煙 熱心司機接載逃生者離管道

南灣隧道昨日（2日）晚上9時半有旅遊巴起火，火警及後被救熄，無人受傷。網上流傳「車Cam」片段，有熱心司機駛經現場時，停車接載涉事旅遊巴司機及乘客離開充斥濃煙的隧道，獲網民讚「好人好事」。

影片可見當時車Cam片段的私家車駛入南灣隧道，期間見到左線旅遊巴車尾冒煙起火，濃煙充斥隧道，私家車隨後靠左停下，司機詢問一男一女是否需要幫手及有否唔舒服，並著他們「上車先，出咗去先，好大煙呢度」。隨後，車Cam見到一名女子在私家車前方欲取回東西，司機勸喻「唔好攞住（財物），命緊要啲」，兩人最終上車，並傳出咳嗽聲。片段中可聽到，該女子向司機致謝，司機表示已經報警，確認他們沒有受傷，接載旅遊巴上所有人，才駕車離開隧道。消防員及後趕抵現場將火救熄，事件中無人受傷，初步懷疑旅遊巴引擎過熱引起火警。南灣隧道一度全線封閉，至凌晨約一時解封。

上載片段者表示「幫到就幫，人無事最緊要，見你兩個雖然開咗防煙門入咗去，但係又唔閂門，吸多一兩分鐘煙，你兩個應該都會LOC（意指暈倒）」，同時交代他們「安全出返隧道，等消防救護」

不少網民對於男司機接載逃生者離開隧道管道，都大讚「好人好事」、「好市民獎」、「俾LIKE你，100分」、「感動，感謝你！」、「做得好好，非常冷靜」、「香港人互相幫助。大愛」。

