車Cam直擊｜國泰空姐帶喼驚現公路 的士司機爆粗減速 網民：畀男友趕落車？(有片)

社交平台流傳影片，可見一輛綠色的士於屯門一條公路行駛期間，前方突出現一名帶行李喼的國泰女空姐，疑似橫過公路，的士及時減速及避開空姐，司機爆粗怒批「X你XX咁樣過馬路」。

的士車Cam的26秒影片可見，事發於今日(9日)早上近11時半，當時該輛綠色的士正前於屯門青雲路前往龍門居方向期間，在仁濟醫院第二中學對出的來回四綫公路，前方突見到一名女子在路上疑準備橫過石壆，惟由於兩個行李喼似乎太重，即使快綫的綠的正接近，女子仍未能成功走上壆，當時可見附近未有班馬綫等可供行人過路的設施，車來車往非常危險。

此時車內有男乘客表示「空姐嚟」，的士司機亦爆粗表不滿「X你XX咁樣過馬路」，他及後減速及避開空姐，另一女乘客亦斥「咁樣過馬路」，司機表示「你仲係國泰....」，及後影片結束。

影片引起網民熱議，有人批評空姐「唔要命，累死人」、「生命有Take2」，亦有網民質疑空姐或不是在過馬路，「其實由頭到尾都只係司機估個空姐亂過馬路咋嘛，又冇人見到係咪真係」、「跌左行李？」、「咪返工嗰陣比司機機師男友鬧交俾人趕落車？」、「唔通同男朋友嘈交落車？」，亦有人批評的士司機為何不幫手，「停車問下洗唔洗幫手都好丫」、「應該主動埋去問有咩幫手嘛，話唔定良緣有此起」，惟被其他人質疑「停車又會畀人話博咩，唔停又話唔停低幫手」、「的士上面有乘客點幫呀，一停車後車撞埋黎又你賠咩，仲之的士司機呼吸都係錯」。

