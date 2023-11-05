車Cam直擊｜圍方鐵騎士響咹提醒安全反被罵　保安上前喝「躝啦」　港鐵：暫停兩人在圍方所有職務

【20:45更新】大圍圍方商場有工人懷疑不忿行馬路被響咹警告，斥責鐵騎士並發生口角，其後商場保安趕至並喝令鐵騎士「躝啦」。網上流傳車Cam片段顯示，昨日(4日)早上10時許一輛電單車準備駛入圍方停車場，其時一名身穿恤衫和反光衣、戴白色安全帽的職員正如「大地任我行」般神態自若地在車路行走，鐵騎士見狀遂響咹提示對方注意安全。 詎料，該名職員讓開後突質問鐵騎士「你呠我呀？」他又自稱「我喺度做嘢，你『呠』邊個呀」、「你係咪撞我呀？」他更要求鐵騎士不要進入停車場泊車，「你泊出面啦，你咁鐘意泊。」 ▼穿反光衣職員疑不忿被「呠」▼

戴眼鏡保安先認同後「變臉」 流傳的另一段片段，則見鐵騎士已被數名身穿西裝的保安員包圍，未知是他們聞聲趕至抑或有人呼喚增援。鐵騎士理論時，認為行人理應在行人路上行走，一名拉低口罩的保安員試圖為事件降溫，指出「我哋呢位師兄就喺度出入嘅」，惟他語氣其後亦趨激動，鐵騎士之後反問一句「人路就行人路，狗路就行狗路，啱唔啱呀？」 此時，旁邊一名戴眼鏡的保安員介入並查詢鐵騎士到訪目的，他起初故作鎮靜並認同鐵騎士解釋響咹目的為避免意外，「係、係」，惟及後指出工人在商場範圍「周圍行都得」屬事實，更揚言「呢個車場我哋嘅」，質問「我哋同事有對你做啲咩」、「咁你依家想點先」，其後就突然「變臉」喝斥事主「我問你依家想點，你係咪想報警？我問你一樣嘢先，你話要報警先，你報啦！請報！」 ▼喝斥鐵騎士「躝」的保安起初故作鎮靜▼