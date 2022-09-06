車Cam直擊｜土瓜灣兩學童攝車隙衝出馬路 兜口兜面捱貨車撞倒地（有片）

馬路如虎口，人人也知道，但小朋友總愛跑跑跳跳，土瓜灣昨日差點有兩名小朋友入虎口！網上流傳一段車cam片段，從片段中可見，兩名學童「攝車隙」衝出馬路，其中1人被貨車撞到倒地，表面看來並無大礙。

兩男童手牽手一同跑出馬路

現場為土瓜灣江蘇街跟靠背壟道交界，兩名身穿校服的小學男童，以及同行兩名相信是監護人及外傭的陪同下過馬路。惟一輛大型貨車剛好停在他們前方的行人過路處位置，他們遂行至貨車後欲過馬路，期間兩名學童懷疑正在路上嬉戲未有留意交通情況，手牽手一同跑出馬路，剛好一輛貨車從靠背壟道轉彎駛入江蘇街，貨車司機見到學童冒出急忙煞車。雖然貨車已經及時收掣，但仍然未停定，跑最前的一名學童被貨車車頭撞上之後向後墮地。身後另一名學童則撞向貨車右邊司機車門位置，但即時站穩住腳。兩名家長及外傭見狀慌忙上前了解，倒地學童迅速轉身站起來，表面看來無大礙。

網民紛紛留言指貨車司機無辜

片段流傳後，網民紛紛留言指，「爭啲車底見」、「點湊細路㗎，仲要兩車中間穿出去，好彩dup（煞）得切……」、有人認為是大人的責任，應好好拖著小朋友，亦有網民指「大個d嘅小朋友好麻煩，唔比人拖，特別係甩開工人隻手～越叫越走。司機反應快，又好在轉灣慢咋，否則⋯」，但最多人關注的，是貨車司有機會因此而負上刑責，認為責任不在司機，替司機不值，「唔係好彩，貨車佬有經驗，前面行人過路處，盲眼位識收慢，呢D咪叫識揸車」、「亂過馬路應該行人全責唔該！」。