車Cam直擊｜外籍婦追巴士向前仆倒 車長落車攙扶獲網民激讚(有片)

社交平台昨日(28日)流傳一段一分鐘短片，可見一輛城巴停泊在屯門青山公路掃管笏段近黃金海岸二期對開一巴士站上客後，關門準備開車，此時一名外籍金髮婦人急步跑追巴士，在離巴士車頭數米前，她突然失足向前仆倒地上，非常狼狽。巴士車長見狀即離開座駕，落車慰問及攙扶外籍婦人上車，從倒後鏡見到她支付車資後步入車廂坐下，應未有嚴重受傷，此時車長亦回到座駕準備開車，影片到此結束。

網民睇片後均紛紛稱讚表揚司機，有人指為城巴952號線，「司機人品好值得表揚」、「看到一個真心為人服務的車長」、「好人有好報」、「香港仲有好多好人㗎」，亦有人指不是所有車長都會「等客」，「平時啲司機見你追就閂門 比油另咩面(擰歪面)呀」、「唔係個個司機都咁好，有啲見到你跑緊，佢都會照開車 」、「比著小巴的士開車走左」、「好多司機見到都唔會理佢，甚至有啲仲x街，邊笑邊走！」