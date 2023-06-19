車Cam直擊｜大埔公路貨車甩孖轆撞穿水馬冒煙　網民：以為隕石砸地球

炮彈孖轆馬路翻滾撞穿水馬冒煙。今日(19日)有網民上載車Cam片段，顯示在大埔公路近沙田位置，有車胎突然飛脫，再在路中翻滾撞穿水馬後冒出濃煙，有網民笑稱「以為隕石砸地球」。至於拍片的車主就暗呼好運，坦言：「揸揸下突然有個貨車轆起隔離落橋線衝落黎(嚟)，好彩呢個位不嬲例牌要安全車速，如果唔係就係咁先。」

「好彩 安全車速，如果唔係就係咁先」

片段長約20秒，位置在大埔公路近沙田新城市廣場。片段見到一部車輛正往九龍方向快線行駛，突然前方有懷疑飛脫的車胎在路上翻滾而下，撞穿地盤水馬後翻滾幾下，停在快線上冒出濃煙，幸好拍片的車主及時煞制，未有釀成意外，而飛脫的車胎亦未有擊中路面上的車輛。最後拍片的車輛繞過車胎駛離現場，片段至此完結。