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2025-03-19 21:16:57

車Cam直擊｜大埔吐露港公路九巴 撞分隔護欄「彈起」11傷 一名女乘客危殆

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一輛九巴中午在大埔廣福邨對開一段吐露港公路失事，撞向用作分隔道路的防撞欄。 (馬路的事 (即時交通資訊台)FB)

一輛九巴中午在大埔廣福邨對開一段吐露港公路失事，撞向用作分隔道路的防撞欄。 (馬路的事 (即時交通資訊台)FB)

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今日(19日)中午12時15分，九巴沿吐露港公路往上水方向行駛，駛至近美援新村時失事撞向路中分隔護欄，車頭嚴重損毀。現場消息指有至少10人受傷，多部救護車在場協助。九巴表示，今日下午12時許，九巴一輛路線74X往大埔中心巴士，駛至吐露港公路近大埔廣福邨支路時撞到路壆，車長及10名乘客受傷，九巴已派員慰問傷者。根據記錄，昨天（18日）為該名車長的休息日，本公司會配合警方調查事件起因。

現場可見巴士擋風玻璃碎裂，駕駛座近上車拍卡位遺下一攤血，下層座椅歪倒甚至甩脫。九巴後方拍得的車Cam顯示，當時巴士沿左一線行駛，入線進入大埔墟時在分岔位直撼石壆，整部巴士彈起塵土飛揚。

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至下午2時20分，一名女乘客情況危殆，仍留醫北區醫院。另外 ，有6人（2男4女）傷勢嚴重，有4人則情況穩定（3男1女）。警方表示，巴士吐露港公路往上水方向行駛，當駛至上址時，懷疑意外撞欄；45歲姓陳男司機頭部及身體受傷，半清醒被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院，其後轉送威爾斯親王醫院。據悉，事發時是他今日第二轉車。

運輸署表示，因交通意外，由吐露港公路(往大埔墟方向)通往大埔公路–元洲仔段的支路近美援新村的唯一行車線現已封閉。現時上址交通繁忙，駕駛人士請考慮改用其他道路。署方會審視調查報告並作適當跟進，同時提醒巴士車長時刻專注駕駛，保持巴士安全。

大埔吐露港公路九巴74X撞分隔護欄。(馬路的事討論區 Facebook) 74X車頭嚴重損毀。(馬路的事討論區 Facebook) 一輛九巴中午在大埔廣福邨對開一段吐露港公路失事，撞向用作分隔道路的防撞欄。 (馬路的事 (即時交通資訊台)FB) 一輛九巴中午在大埔廣福邨對開一段吐露港公路失事，撞向用作分隔道路的防撞欄。 (馬路的事 (即時交通資訊台)FB) 一輛九巴中午在大埔廣福邨對開一段吐露港公路失事，撞向用作分隔道路的防撞欄。 (馬路的事 (即時交通資訊台)FB) 一輛九巴中午在大埔廣福邨對開一段吐露港公路失事，撞向用作分隔道路的防撞欄。 (馬路的事 (即時交通資訊台)FB) 一輛九巴中午在大埔廣福邨對開一段吐露港公路失事，撞向用作分隔道路的防撞欄。 (馬路的事 (即時交通資訊台)FB) 一輛九巴中午在大埔廣福邨對開一段吐露港公路失事，撞向用作分隔道路的防撞欄。 (馬路的事 (即時交通資訊台)FB) 一輛九巴中午在大埔廣福邨對開一段吐露港公路失事，撞向用作分隔道路的防撞欄。 (馬路的事 (即時交通資訊台)FB)
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