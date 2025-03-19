車Cam直擊｜大埔吐露港公路九巴 撞分隔護欄「彈起」11傷 一名女乘客危殆

一輛九巴中午在大埔廣福邨對開一段吐露港公路失事，撞向用作分隔道路的防撞欄。 (馬路的事 (即時交通資訊台)FB)

今日(19日)中午12時15分，九巴沿吐露港公路往上水方向行駛，駛至近美援新村時失事撞向路中分隔護欄，車頭嚴重損毀。現場消息指有至少10人受傷，多部救護車在場協助。九巴表示，今日下午12時許，九巴一輛路線74X往大埔中心巴士，駛至吐露港公路近大埔廣福邨支路時撞到路壆，車長及10名乘客受傷，九巴已派員慰問傷者。根據記錄，昨天（18日）為該名車長的休息日，本公司會配合警方調查事件起因。

現場可見巴士擋風玻璃碎裂，駕駛座近上車拍卡位遺下一攤血，下層座椅歪倒甚至甩脫。九巴後方拍得的車Cam顯示，當時巴士沿左一線行駛，入線進入大埔墟時在分岔位直撼石壆，整部巴士彈起塵土飛揚。