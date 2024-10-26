車Cam直擊｜大埔驚現雨夜色魔 過馬路「突襲」少女胸部後速逃 街坊︰幫手認人

社交平台今天 (10月26日) 流傳一段車Cam影片，事發地點是大埔區，可見一名男子於雨夜下過馬路，對面迎來兩名少女，此時男子突加速疑似出手「胸襲」其中一女後速逃，兩女不知所措，最後繼續橫過馬路。

相關影片長約32秒上載至facebook群組「大埔人大埔谷」，現場是大埔安祥路和安慈路交界，影片顯示事發時間是今年9月7日凌晨3時許，當時正值下雨，車Cam片主按燈號停下，讓行人過馬路。此時見到1名身穿淺藍衣短褲的背包中年男子由車頭右至左過馬路，兩名少女同撐一傘正由另一方向行人路走出準備過路。正當雙方擦身而過，疑犯突然加速起跑，1秒內疑伸手胸襲其中一女，得手後極速跑走。兩女表現驚慌失措，一度回頭望住男子逃跑方向，及後最後繼續橫過馬路。

有網民指事件於9月發生，為何影片今日才流出，發片者解釋「一早post㗎啦，但要得個group(大埔人大埔谷)批」。其他網民對此反應極大，有人留言表示「條友真係大色狼，個女仔要報警，條片先有用」、「事主要報警，就可以問店舖攞cctv睇，呢D人渣要捉到佢」、「十字路口嚟㗎喎,咁猖狂？」、「東張+ 大埔人幫手認人！要捉到個人渣」、「大埔夜歸要小心」、「區內女性人心惶惶」，「咁多cctv點會捉唔到人」、「呢d死變態佬一定要拉，個女仔之後會有陰影的」、「依家咁唔安全㗎咩？」、「睇嚟係慣犯只揀妹妹仔入手，正x街」。



