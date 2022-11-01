車Cam直擊｜奪命的士走捷徑　逆線剷安全島路人牙煙

香港地少人多，時常發生人車爭路情況，尤其是職業司機，有時會貪了一時之便走捷徑，然而若像今次車Cam片段中的士司機般，為走捷徑不惜逆線剷上安全島，其行為不單牙煙，更是違法，片段在網上惹來熱烈非議。

學生哥 止步讓路 婦人揚手提醒

有網民今日(1日)上載一段長逾30秒的車Cam片段，片中顯示事發在昨日下午4時許，地點在新蒲崗爵祿街與景福街交界。影片開始不久，一輛的士罔顧交通燈指示，準備逆線衝燈剷上安全島，當時有路人正在過馬路，惟該的士司機依然懶理，看準時機就剷上安全島，剛巧有一名疑似身穿校服的學生及中年婦女橫過馬路，走在前面的學生便即時止步讓路，至於緊跟其後的一名婦人就揚手示意，似在提醒學生要小心車輛。然而涉事的士司機並無理會，繼續前行，揚長而去。

網民： 大地任佢行

影片惹來網民熱烈非議，上戴影片的網民更留言指「有冇搞X錯」，不少網民都狠批片中的士司機的危險行為，認為片主將影片放上網是做得好：「嘩，大地任佢(的士司機)行，離晒大普(譜)，舉報得好」、「痴L線，呢D真係要報官停佢牌」、「呢D簡直係瘋狂駕駛，應該要直接釘牌」、「宜家過馬路要望左右，仲要前後」、「真係嚇死人咩？仲以為安全島安全，點知可能死得仲快。」