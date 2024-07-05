車Cam直擊｜婆婆過馬路跌倒和尚旁觀走人　網民：大師真係看破紅塵

香港永遠勝在有好人好事發生！今日(5日)網上流傳一段車Cam片段，可見一名婆婆在過馬路時不慎跌倒，多名熱心途人和司機主動伸出援手，將婆婆抱起返回行人路。不過更引起網民關注的是在現場旁觀，最終選擇離開的一位和尚。

和尚最終轉身離開 該車Cam片段全長1分鐘，畫面下方隱約顯示是在今日上午拍攝。片中可見，一名婆婆在彌敦道近莊士倫敦廣場對開的紅綠燈位置過馬路時跌倒在地，無法自行起身。當拍攝車輛駛到現場時，目擊事發過程。其後數名途人上前伸出援手，片主司機亦下車詢問婆婆的情況，並在途人協助下，將婆婆抱起送回行人路。在整個過程中，可見一名身穿僧侶服裝的和尚一直在旁邊觀看，然後轉身離開現場。片主的帖文表示：「幫到就幫，希望婆婆冇事，已詢問婆婆能否抱起及移動」。