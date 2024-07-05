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2024-07-05 16:59:47

車Cam直擊｜婆婆過馬路跌倒和尚旁觀走人　網民：大師真係看破紅塵

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車Cam直擊｜婆婆過馬路跌倒途人司機救起　旁邊和尚冷眼旁觀成焦點。(網片截圖)

車Cam直擊｜婆婆過馬路跌倒途人司機救起　旁邊和尚冷眼旁觀成焦點。(網片截圖)

香港永遠勝在有好人好事發生！今日(5日)網上流傳一段車Cam片段，可見一名婆婆在過馬路時不慎跌倒，多名熱心途人和司機主動伸出援手，將婆婆抱起返回行人路。不過更引起網民關注的是在現場旁觀，最終選擇離開的一位和尚。

車Cam直擊｜婆婆過馬路不慎跌倒。(網片截圖) 車Cam直擊｜旁邊和尚冷眼旁觀，未有施以援手。(網片截圖) 車Cam直擊｜旁邊和尚冷眼旁觀，未有施以援手。(網片截圖) 車Cam直擊｜和尚轉身離開。(網片截圖) 車Cam直擊｜司機和途人合力將婆婆送回行人路。(網片截圖)

和尚最終轉身離開

該車Cam片段全長1分鐘，畫面下方隱約顯示是在今日上午拍攝。片中可見，一名婆婆在彌敦道近莊士倫敦廣場對開的紅綠燈位置過馬路時跌倒在地，無法自行起身。當拍攝車輛駛到現場時，目擊事發過程。其後數名途人上前伸出援手，片主司機亦下車詢問婆婆的情況，並在途人協助下，將婆婆抱起送回行人路。在整個過程中，可見一名身穿僧侶服裝的和尚一直在旁邊觀看，然後轉身離開現場。片主的帖文表示：「幫到就幫，希望婆婆冇事，已詢問婆婆能否抱起及移動」。

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網民大讚片主「好MAN」

影片獲得不少網民留言大讚：「片主好型又好MAN呀！個LIKE你，好人好事」、「先護中間線，再抱起阿婆，今日你最型」、「都要畀個like藍色衫後生仔」、「好人一生平安」、「師兄型到不得了」。然而，影片最引起網民關注的是在現場旁觀的和尚，認為他已經視生死於度外：「個大師真係看破紅塵」、「個和尚望一望就走咗」、「生即是死，死即是生」

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