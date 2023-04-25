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2023-04-25 16:00:00

車Cam直擊｜「學牌」鐵騎士遭旅遊巴輾爆頭亡　司機涉不顧而去被捕 (更新)

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干諾道西天橋東行電單車失事　鐵騎士爆頭重創亡

干諾道西天橋東行電單車失事　鐵騎士爆頭重創亡。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

【16:00更新】新增車Cam片段

一名鐵騎士疑被旅遊巴輾斃！今日早上8時許，該名鐵騎士駕駛著一輛電單車，於干諾道西天橋東行上橋位時發生意外，被尾隨一輛旅遊巴輾過，電單車司機頭盔飛脫，當場爆頭重創，延至上午9時09分證實不治。意外後，地面遺下一大灘血迹，而涉事旅遊巴士已離開現場，警方在小西灣一間中學尋回該輛旅遊巴，正調查意外發生經過，31歲姓關的旅遊巴司機涉嫌「意外後沒有停車及意外後沒有報告」被捕。

29歲電單車司機持「學」牌

根據最新流傳的車Cam片段顯示，電單車在上橋時突然失事，並向左「挨」向旅遊巴，其後電單車司機被旅遊巴輾過，旅遊巴在意外後並無停低。至於意外中爆頭慘死的鐵騎士姓何(29歲)，持有「學牌」，並未獲正式駕駛執照。根據運輸署規定，「學牌」在道路駕駛時有多項限制，包括不可駛入所有快速公路、大部分行車天橋及隧道；後座不能載人；電單車車頭和車尾須掛上「學」字牌；亦不能在上下班繁忙時間行駛。

西隧往干諾道西支路快線解封

受意外影響，運輸署宣布，由西區海底隧道通往干諾道西往中環方向的支路的全線現已封閉，現時上址交通繁忙，影響到西區海底隧道九龍入口非常擠塞，龍尾西九龍公路近南昌公園；九巴亦宣布，三號幹線往港島方向亦交通擠塞，九巴途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。

運輸署下午再指，較早前因路祭而封閉的由西區海底隧道通往干諾道西(往中環方向)的支路的快線現已解封。

受意外影響，西區海底隧道九龍入口非常擠塞。 干諾道西天橋東行電單車失事　鐵騎士疑遭旅遊巴輾爆頭不治

事發一刻車Cam片段

(警告，片段或令人不安)

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