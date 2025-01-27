車Cam直擊｜將軍澳怪大叔停車場隨地小便 車主被「免費洗車」嬲到震

將軍澳出現隨地小便的「怪叔叔」，在公屋停車場暗角小解，完事後邊拉褲鏈邊離開，車尾位置留下疑似尿漬，其怪行被車CAM全程拍下(將軍澳主場fb)

將軍澳近日出現隨地小便的「怪叔叔」，在公屋停車場暗角小解，完事後邊拉褲鏈邊離開，車尾位置留下疑似尿漬，其怪行被車CAM全程拍下，受害車主不忿「我真係嬲到震！」

現場是將軍澳調景嶺健明邨3樓停車場。受害車主本月24日在facebook群組「將軍澳主場」上載長44秒的短片發帖，指「健明邨3樓停車場小便阿叔！！！，我真係嬲到震！！有無人認得呢個阿叔？！居然喺我車後面小便，勁離譜！」

車主已報警：貼洗車錢也難洩心頭恨

事發於本月19日晚上約7時09分，片中可見一名戴漁夫帽、揹黑色斜孭袋的「怪叔叔」，行去停車場角落準備隨地小便，準備有所動作之際，突然轉身向私家車車尾射尿；完事後他從車輛左邊方向離開，期間從容地邊行邊拉褲鏈。短片尾段可見私家車車尾懷疑被尿液沾濕，片主亦公開「怪叔叔」的樣貌，又稱會報警。