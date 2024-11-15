車Cam直擊｜小巴男乘客食爆谷被司機喝落車 反挑機「邊度寫唔畀食」 被兩乘客兩句話KO

本港公共交通禁止飲食應是常識，但卻有乘客被司機勸止後仍聲大夾惡？社交平台流傳一段小巴內部車Cam影片，坐司機後方的車頭男乘客因吃爆谷令司機不滿，男乘客更聲言「車上哪裡有明示不准飲食」，爭議後司機決定停車，雙方一度僵持，一男一女乘客忍不住先後出聲，憑「兩句說話」解決事件，令男乘客態度大變稱「唔好意思大佬，我投降」，及向全車道歉。 該段7分鐘影片於周一(11日)晚上6時半拍攝，可見，小巴在站頭上客時，男乘客已拿出盒裝爆谷進食，當時司機稱「唔該你落返車吖，你要食嘢就落返車，我個鏡頭影住你㗎。」男乘客此時停止進食，惟似乎不滿司機態度，開車後便拿出手機「四圍望」拍攝車內標語，然後再拿出爆谷繼續食。

雙方其後開始口角，司機再次警告「你再食嘢下一站落車呀」，乘客便「手指指」反問車上哪裡有明示「不准飲食」，「你攞出嚟畀我睇」。司機反駁：「要寫到明㗎？夠冇（寫明）叫你畀錢咯，咁你又畀錢。」，乘客反擊「你講乜嘢」，及後唸唸有詞拒絕司機要求。其後司機開至路邊停下，惟男乘客卻開始發難：「我而家係要食嘢呀！」司機隨即致電車行報告該乘客行為，「有鏡頭影住，你下載返條片落嚟。」 女乘客宣讀法例 男乘客諷「畀人擺上網你自己戇X」 男乘客此時稱「邊度有鏡頭呀？嚟，我食緊嘢。」司機再度表明上車已有講不准飲食，男乘客堅持車上沒有明示，更聲言地鐵車廂上才有標明不准飲食，司機則指所有交通工具均不准。男子稱「你唔開車想比群眾壓力我，我大把時間呀」，此時終於有女乘客加入戰團稱「我哋無時間」，直言公共交通工具不准飲食「你識唔識？」，但男乘客反問的士內能否飲食，再重申「講到明係咪要打出嚟呀？」

此時女乘客網上搜索相關法例，大聲讀出「跟據香港法例第374條D章，車長有權拒絕任何違反有關規定……」，惟男乘客反問「咩嘢規定呀？邊樣嘢規定呀？」，其後另一名男乘客不值所為，向「爆谷男」說：「你畀人擺上網你自己戇X啫。」最終男乘客突態度大變稱「唔好意思大佬，我投降」，惟司機拒絕他把爆谷盒放入垃圾箱，要求「爆谷男」自己帶走，及後「爆谷男」向司機及全車道歉，司機方再開車，最終小巴埋站後，他亦轉身向每位下車乘客逐個道歉，惟影片結束時未有拍得他下車情況。

網民批評「幾十歲仲小學雞」 網民大多支持司機，批評「爆谷男」行為「正廢柴」、「正宗屎忽鬼，又要大枝嘢咁小學雞，又要縮仲想攞尾彩」、「人地一開始已經客氣叫你唔好食，幾十歲仲小學雞」、「又要串又玩唔起」、「點解一講話擺上網就淆底」，並戲言「公共交通工具上都冇寫明不可隨處便溺，點解佢唔挑戰吓呢？」，亦有人稱「好在有乘客見義勇為，幫拖」、「即刻上網揾同讀出法例嗰位阿姐好嘢，俾個讚你！」