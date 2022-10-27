車Cam直擊｜屯門公路三車相撞　被通緝女司機逆線行駛3.1公里涉狂駕被補

【16:27更新】一輛私家車中午(27日)逃避警車追捕，由荃灣逆線行駛到屯門公路，導致3車相撞。警方在下午交代案情，表示涉事為追緝的女司機，她與車禍中另外2名男司機送院治理，並涉嫌狂駕遭警方拘捕。

沿葵涌荃灣往屯門飆車9公里

西九龍總區交通部(執行及管制組)總督察何雋軒指，早上在11時許，警員在西九龍走廊往新界方向進行巡邏期間，在南昌邨位置，警方的自動車牌辨別系統偵測到女司機的行車證過期，遂要求她下車，惟女司機未有理會，更高速往新界方向行駛，警方展開追截，期間私家車一直沿葵涌及荃灣往屯門方向行駛約9公里，之後在屯門公路調頭往九龍方向逆線行駛3.1公里後，到油柑頭附近與另外2輛私家車相撞，3車嚴重損毀，車上3名司機受傷。

警方補充，車禍時3車上並無乘客，當中一名33歲男司機被困車上，需要消防救出，3人分別送去仁濟醫院及瑪嘉烈醫院治理，情況穩定。

女司機涉販毒被通緝 車上未檢獲毒品

至於肇事私家車女司機，52歲，警方指她涉嫌狂亂駕駛、擅取交通工具、駕駛時沒有有效第三者保險、違反法庭保釋條件，拒絕提供血液樣本酒精及藥物測試等罪名，正被扣留調查。警方調查後，發現女子因販毒正被通緝，另外亦涉行使虛假文書等罪名，不過車上並沒有找到毒品及違禁品，警方正聯絡肇事車主進行調查，暫未知她為何可以開涉事車輛駕駛，案件交由荃灣重案組跟進。

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有私車家疑逃避追捕逆線行駛肇禍

【14:40更新】運輸署公布，因交通意外，屯門公路(往九龍方向)近油柑頭濾水廠的部份行車線仍然封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時在屯門公路(往九龍方向)的車龍龍尾已到汀九。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如青朗公路(汀九橋)及青山公路－深井段。現時上址交通擠塞。

【13:17更新】網上流出的車Cam片段顯示，其中一輛私家車懷疑因逃避警車追捕，逆線行駛肇禍。

【12:54更新】屯門公路發生三車相撞意外。今午(27日)12時06分，3輛私家車沿屯門公路往九龍方向行駛，當駛近油柑頭濾水廠對開時，意外相撞。3車嚴重損毀橫亘路中，其中一輛私家車被撞至變形，停於避車處。另外兩輛私家車亦嚴重損毀。意外中，有兩名司機被困，其中一名女司機已被救出，另一名男司機清醒待援。警員封鎖部分行車綫調查，往九龍方向交通受阻。運輸署宣布因交通意外，屯門公路(往九龍方向)近油柑頭濾水廠的一度全線現已封閉，目前部份行車線仍然封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。