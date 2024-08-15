車Cam直擊｜屯門公路客貨車切線撞電單車　女鐵騎倒地滾兩圈多處受傷

屯門公路前日（13日）發生交通意外，事發一刻今日（15日）曝光。 周二（13日）約3時33分，一輛印有多啦A夢公仔的電單車沿屯門公路往屯門方向中線行駛，駛至青朗公路附近位置時，遭一輛突然切線的客貨車撞到，右車身直撞向電單車。女鐵騎士未及反應，捱撞後連人帶車跌在快線，她繼而連滾兩圈，電單車則碎片四濺，其波鞋甩脫在地，鞋邊亦明顯見到磨至破損。據了解，尾隨的私家車司機及時停車，未有將她捲進車底，並協助攔車，以免鐵騎士再被其他車撞到，亦有途經的熱心市民為鐵騎士治理傷勢。

50歲女鐵騎多處受傷 警方和救援人員接報後到場，經檢查後，50歲姓黃的女鐵騎士初步鎖骨骨折、手腳多處受傷，部分傷口極深，即場接受救護員包紮時表情痛苦，其後戴上頸箍送瑪嘉烈醫院救治。56歲姓香男子駕駛司機在場接受警員調查。

司機疑未有察覺電單車在旁 現場消息指，客貨車當時擬由左線切往中線，司機疑未有察覺電單車在旁，導致客貨車車身撞到電單車左邊，客貨車司機位車門有輕微凹陷及刮花；而電單車車尾箱上沾有血跡，車身的「多啦A夢」圖案更磨至「毀容」。

網民指責客貨車司機「揸車唔專心」 網上流傳事發時的車Cam影片，引起網民熱議，網民紛紛留言指不解客貨車司機何以沒發現電單車，質疑他未有專心駕駛，「一係玩電話，一係講電話」、「出匯合線時已經係咁衝」、「26（電單車）一直係前面冇可能睇唔到」、「完全係盲眼，唔係盲點」、「 咁樣揸車簡直罔顧人命」；又估計女鐵騎士傷勢不輕，「痛呀，咁磨法之後沖涼都好痛，有排恢復！」；另外亦有網民大讚後方私家車及時停車「行緊快線都收得切，證明好專心揸車，值得一讚。」