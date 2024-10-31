車Cam直擊｜屯門寶馬衝燈險撞BB車　50歲男司機涉危駕被捕(更新)

【16:33更新】新增50歲男司機涉危駕被捕

屯門寶馬私家車衝紅燈險撞嬰兒車！網上流傳的15秒車Cam片段顯示，昨午(30日)近1時，該車沿青山公路大欖段往黃金海岸方向行駛，經過小秀村對開的行人過路處時，與推著嬰兒車的行人擦身而過，險象環生。行人在驚慌中將嬰兒車拉回行人路上，未敢繼續過馬路，而寶馬車則沿快線行駛，最終停下。

被捕男子正被扣留

警方在今午(31日)表示，留意到相關片段，一名女子推著載有孩童的嬰兒車在青山公路大欖段橫過馬路時，一輛私家車不顧交通燈指示險些碰撞，事件中無人受傷。新界北交通部經調查後，今日拘捕一名50歲姓符男司機，涉嫌「危險駕駛」，目前正被扣留。警方提醒道路使用者遵守交通規則，切勿貪圖方便而危及安全。