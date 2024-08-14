車Cam直擊｜廣源邨平治司機逆線瘋狂爆粗　43歲男子涉刑事恐嚇被捕 (更新)

事發在上周六(10日)晚上約10時40分，警方接獲一名男司機報案，指他在沙田廣源邨停車場附近與另一名司機，懷疑因道路使用及駕駛態度問題發生爭執。警方接報到場經初步調查，將案件列作「交通投訴」處理。報案人翌日(11日)再次報案，稱案發時被該名男司機以粗言穢語辱罵及恐嚇。沙田警區反三合會行動組人員接手調查案件，經深入調查及情報分析後，今日(14日)凌晨時分在廣源邨以涉嫌「刑事恐嚇」拘捕一名43歲姓林本地男子，他現正被扣留調查。案件中無人受傷。

沙田廣源邨發生道路糾紛。網上流傳一段車Cam片段，事主駕駛私家車正駛出廣源邨停車場路口，一輛白色平治房車突然駛至響按要求對方讓路，兩車各不相讓。平治司機與其友人落車暴怒對事主瘋狂爆粗「問候娘親」。警方表示，已接獲相關投訴。至於事主陳先生(化名)向傳媒表示，影片中的男子不僅違反交通條例，更涉刑事恐嚇，希望警方嚴正執法。沙田警區反三合會行動組人員經調查後，周三(14日)凌晨以涉嫌「刑事恐嚇」拘捕一名43歲男子。

「逆乜Ｘ嘢線？」「我Ｘ你老Ｘ」

網上車Cam片段長約1分鐘，在兩車互頂期間，平治司機與其友人落車不住對事主手指指：「走唔走呀?」事主回應：「你逆線喎！我轉左，點走呀？」平治司機：「點逆線呀？你有無打燈呀？走唔X走呀？X你老X！」事主：「我轉左呀！」平治司機：「左你老X呀！」事主問：「駛唔駛報警？」「報吖！我Ｘ你老Ｘ，打你老ＸＸＸ」事主再指：「你唔係咁呀嘛，你自己逆線。」平治司機反喝罵：「逆乜Ｘ嘢線？」影片在此完結。平治司機不停以粗口喝罵事主，事主在片中短短數十秒間，被對方「問候娘親」多達10次。

陳先生：並無響咹挑釁

事主陳先生(化名)表示，上周六(10日)晚，他在沙田廣源邨附近駕車準備左轉入廣善街時，突然遇到一輛白色私家車在廣善街逆行並且右轉。他強調自己當時並無響咹的挑釁行為，但對方兩人隨即下車，並一直使用粗言辱駡，聲稱再打人，並煽動6至7名疑似相識人士圍住車輛叫罵，又舉起手機拍攝，令他感到十分不安。

事主說，對方不斷咒罵「X你老母」、「打你老母臭X」，令他擔心會受到身體傷害，因此最初並未敢下車。他認為對方想威嚇「搞佢家人」，所以他決定報警，但警員建議他和解，他拒絕了。由於擔心家人安全受到威脅，他翌日到元朗警署報案，案件轉由沙田警區跟進，而網上流傳的片段由車友上載。陳先生認為對方不但違反交通條例，更涉嫌刑事恐嚇，希望警方能嚴正執法，「將佢哋全部捉晒」。

警方提醒市民，刑事恐嚇是嚴重案件，任何人威脅其他人，要對該其他人或第三人的人身、名譽或財產遭受損害，或會作出任何違法作為等，意圖使受威脅者或其他人受驚，或導致受威脅者或其他人作出或不作出他在法律上並非必須作出或有權作出的作為，即干犯刑事恐嚇罪。最高刑罰為5年監禁。市民切勿以身試法。