車Cam直擊｜廣源邨逆線司機瘋狂爆粗　事主：冀「將佢哋全部捉晒」(更新)

沙田廣源邨發生道路糾紛。網上流傳一段車Cam片段，事主駕駛私家車正駛出廣源邨停車場路口，一輛白色平治房車突然駛至響按要求對方讓路，兩車各不相讓。平治司機與其友人落車暴怒對事主瘋狂爆粗「問候娘親」。警方表示，已接獲相關投訴。至於事主陳先生(化名)向傳媒表示，影片中的男子不僅違反交通條例，更涉刑事恐嚇，希望警方嚴正執法。

「逆乜Ｘ嘢線？」「我Ｘ你老Ｘ」

網上車Cam片段長約1分鐘，在兩車互頂期間，平治司機與其友人落車不住對事主手指指：「走唔走呀?」事主回應：「你逆線喎！我轉左，點走呀？」平治司機：「點逆線呀？你有無打燈呀？走唔X走呀？X你老X！」事主：「我轉左呀！」平治司機：「左你老X呀！」事主問：「駛唔駛報警？」「報吖！我Ｘ你老Ｘ，打你老ＸＸＸ」事主再指：「你唔係咁呀嘛，你自己逆線。」平治司機反喝罵：「逆乜Ｘ嘢線？」影片在此完結。平治司機不停以粗口喝罵事主，事主在片中短短數十秒間，被對方「問候娘親」多達10次。

警方將案件列交通投訴處理

廣源邨停車場原先有出及入兩條行車線，惟其中一線已經封閉，設有更亭，車輛出入使用單線雙程行車線。平治房車疑未有打燈並提早跨越行車線右轉入路口，按路面地線則有逆線之嫌。警方回覆傳媒查詢，指當晚10時42分接獲市民報案，案件列「交通投訴」處理。

陳先生：並無響咹挑釁

事主陳先生(化名)表示，上周六(10日)晚，他在沙田廣源邨附近駕車準備左轉入廣善街時，突然遇到一輛白色私家車在廣善街逆行並且右轉。他強調自己當時並無響咹的挑釁行為，但對方兩人隨即下車，並一直使用粗言辱駡，聲稱再打人，並煽動6至7名疑似相識人士圍住車輛叫罵，又舉起手機拍攝，令他感到十分不安。

事主說，對方不斷咒罵「X你老母」、「打你老母臭X」，令他擔心會受到身體傷害，因此最初並未敢下車。他認為對方想威嚇「搞佢家人」，所以他決定報警，但警員建議他和解，他拒絕了。由於擔心家人安全受到威脅，他翌日到元朗警署報案，案件轉由沙田警區跟進，而網上流傳的片段由車友上載。陳先生認為對方不但違反交通條例，更涉嫌刑事恐嚇，希望警方能嚴正執法，「將佢哋全部捉晒」。