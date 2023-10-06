車CAM直擊｜接送子女放學過馬路捱車撞 母肉身擋車護子硬食送院

事發於昨日（5日）早上11時許左右，當時正值放學時段，紅磡環海街一間幼稚園門口有大量家長正在門口接送子女放學。該名母親相信剛接到子女，左右手各拖著一位年約4、5歲，穿着幼稚園制服的子女，正由幼稚園對開擬橫過馬路至對面海名軒位置，3人從慢線車罅之間步出，母親亦先察看路面情況，然後拖著兩名子女步出，步至路中心時，她再回頭查看，一輛白色跑車已迅即駛至。

直擊車禍一刻

母親以肉身為子女擋車

母親似乎因進退兩難，只好在電光火石間將兩名子女拉到自己身前，並立即轉身背向跑車，以肉身為子女阻擋，「硬食」跑車高速而來的撞擊力。惟撞擊力之大，令3人一同向前拋飛一米多墮地，其間女子堅握子女雙手，其中一名子女疑似受驚立即跑回母親身邊緊抱母親。

多名家長立即上前協助

此時幼稚園門外多名家長聞聲立即上前查看，其他家長見狀亦連忙上前協助，有人立即報警。而車上司機則打死火燈，未有下車察看。

38歲母親 報稱右手及腰受傷

該段影片今日（6日）於網上流傳，警方表示，昨日（5日）中午12時許接獲幼稚園女職員報案，指環海街馬路發生車禍，一輛私家車撞倒一名38歲姓廖女子，她報稱右手及腰受傷，清醒送院治理，陪同她的一子一女則無恙，毋須送院。42歲姓施女司機在場接受調查，案件列交通意外有人受傷處理。