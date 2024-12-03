車Cam直擊｜旺角女子帶老婦路邊截的士 司機疑見輪椅扭軚駛離

的士拒載輪椅客人的情況時有發生。近日社交媒體流傳一條車Cam片段，旺角一名女子陪同坐輪椅的老婦於街邊攔截的士，正當一輛的士靠近預備接載乘客，司機疑看見老婦及其身旁輪椅，竟加速駛離，引發網民熱議。

有人近日在Facebook「車cam L」群組上傳12秒車cam影片，事發於11月26日下午2時許，當時可見一名女子陪同坐輪椅的老婦於亞皆老街怡安閣外擬乘搭的士，老婦握長傘依靠牆面，身旁有已經收疊好的輪椅，同行女子則於路邊招手示意一輛的士於行人路旁停下，返回行人路攙扶老婦乘車，惟當時的士車頭已向左準備上客，不料在女子行至老婦站立處時，的士竟突然扭軚加速駛離，女子只得無奈繼續攔截下一架的士，影片至此結束。發布影片網民怒斥的士司機，表示「我仲估緊佢（的士）走唔走之際，點知佢真係走咗去」，咒罵道「等天收啦你」。

發布影片網民怒斥「等天收」

影片在網上引起爭議，有網民批評司機不願接載輪椅乘客，「陰質的士」、「他朝君體也相同」、「拒載扣幾多分？」、「業界渣滓」、「搵食無問題，無人性嗰下X街」、「其實上個輪椅有幾煩呢？自己揀客就唔好成日話的士業做得辛苦啦！」、「Call車仲好」、「長唔X做，短唔X做，過海唔X做，輪椅唔X做，拐杖唔X做」、「希望你日日無生意！」。

亦有網民分享類似經歷，「我都試過坐住輪椅搵的士去醫院覆診，最後都係死死氣去搭巴士」、「因為我媽咪要坐輪椅所以我都經常發生啲的士拒載扮睇唔到甚至睇到踩油就走」。不過，有網民認為輪椅人士出門可選擇乘搭接載輪椅乘客的專門的士，「CALL輪椅的啦，老人家舒服好多」，又指「咁有啲司機本身年紀大，冇力協助輪椅上落尾箱」。