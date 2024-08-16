車Cam直擊｜旺角男偷單車搭的士運贓物　的哥踢爆奮勇擒賊(有片)

網上流傳一段的士司機奮勇擒偷單車賊的車Cam片段。影片中見一名男子由的士上逃走，一名六旬的士司機上前將他制服。警方表示，涉事男乘客懷疑在旺角上海街與快富街偷走一輛單車後，截乘涉事的士運走贓物被的士司機揭發，雙方發生糾纏，男乘客涉嫌「盜竊」被捕，帶署扣查。的士司機手腳擦傷，他經救護員即場治理後，拒絕送院。

相關車Cam片段長約6分半鐘，顯示事發於昨日凌晨2時許，一輛車尾廂載有一輛單車之的士停於紅磡馬頭圍道近鶴園街燈位前，期間一名身穿橙色上衣男子由的士客座左邊車門落車，並急步向行人路行去，的士司機亦追落車，並衝上前與男子發生糾纏。拍下車Cam片段的的士行家將車停在路邊，並詢問事件中的士司機：「係咪搶嘢呀？我報警」，男乘客說：「的士司機唔畀我走！搶嘢！」的士司機大叫：「報警，唔好畀佢走！」行家隨即代為報警。其後男子被的士司機按在地上並大呼「搶嘢！搶錢呀！」的士司機反駁：「報警呀！偷單車呀！」一名途人見狀上前協助的士司機，並引來途人圍觀及拍片，未幾有警員到場，影片在此結束。據指，該名乘客在搭的士期間，疑致電同黨指要求將單車開鎖，對話令的士司機起疑即場質問對方，乘客反指對方兜路，的士司機稱去警署，有人疑作賊心虛落車逃走。