車Cam直擊｜東涌東交匯處3車相撞2死10傷　事發前影片曝光工人疑無擺雪糕筒肇禍　警拘28歲龍運巴士司機涉危駕 (持續更新)

【13:50更新】車禍增至2死10傷。 ------- 【13:35更新】東涌東交匯處今早(16日)9時許，發生致命交通意外，至少涉及3輛車，包括一輛龍運巴士、一輛5.5噸貨車，以及一輛輕型貨車，至少造成1死11傷，傷者分別送往北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院救治。車禍後，巴士及貨車車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，至於貨車車頭撞向路邊防撞欄，另一輕型貨車停在路中心，車尾擋風玻璃脫落。現場消息指，至少3人一度被困車底，其中一人被救出時當場證實死亡，消防及警方正在現場調查及救援，醫管局派出流動醫療隊協助。 事發前 工人下車修葺草叢 據了解，兩架貨車均是隸屬耀發環境服務公司，車禍後，路邊留下垃圾桶和掃帚。網上有影片顯示，當時輕型貨車和5.5噸貨車前後泊在路邊，有工人下車修葺草叢，影片中貨車只打死火燈，路牌只顯示右方修路，而且貨車後方亦沒有擺雪糕筒。到早上約9時半，龍運巴士駛出交匯處後直行約200米撞向大貨車，再撞到輕型貨車。

警方表示，意外涉及一輛載有20多人的龍運巴士、一輛密斗貨車及一輛輕型貨車，其中後兩車停在意外現場的一線，有6名工人進行除草工作。警方指，巴士先撞向密斗貨車，再將密斗貨車推前撞向客貨車，導致4名在路邊工作的工人及2名在車上休息的工人受傷。警方正調查意外時，貨車後方有沒有擺放警告指示牌，以及清潔公司有否申請進行工程。警方目前以危險駕駛導致他人死亡，拘捕涉事28歲的龍運巴士司機，他被正扣查。警方指，該名巴士司機入職兩年半，本月13日曾經休息，今日早上8時開工，事發時他正駕駛第二轉車。意外交由新界南交通意特別調查隊跟進。 11名傷者中兩人重傷有人盆骨骨折 消防表示，到達意外現場後發現有多名傷者，其中一名傷者被困中型貨車右前方車底，用13分鐘救出；另一名傷者在中型貨車車尾位置，其後證實死亡，其他傷者則在巴士上。現場共有12名死傷者、包括5男7女，除其中1名64歲傷者死亡外，其餘11名傷者中有2人重傷，包括盆骨骨折，其餘傷者輕傷，當中3人送往北大嶼山醫院，8人送往瑪嘉烈醫院救治。