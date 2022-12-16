車Cam直擊｜東涌東交匯處3車相撞2死10傷　事發前影片曝光工人疑無擺雪糕筒肇禍　警拘28歲龍運巴士司機涉危駕 (持續更新)

【13:50更新】車禍增至2死10傷。
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【13:35更新】東涌東交匯處今早(16日)9時許，發生致命交通意外，至少涉及3輛車，包括一輛龍運巴士、一輛5.5噸貨車，以及一輛輕型貨車，至少造成1死11傷，傷者分別送往北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院救治。車禍後，巴士及貨車車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，至於貨車車頭撞向路邊防撞欄，另一輕型貨車停在路中心，車尾擋風玻璃脫落。現場消息指，至少3人一度被困車底，其中一人被救出時當場證實死亡，消防及警方正在現場調查及救援，醫管局派出流動醫療隊協助。
事發前工人下車修葺草叢
據了解，兩架貨車均是隸屬耀發環境服務公司，車禍後，路邊留下垃圾桶和掃帚。網上有影片顯示，當時輕型貨車和5.5噸貨車前後泊在路邊，有工人下車修葺草叢，影片中貨車只打死火燈，路牌只顯示右方修路，而且貨車後方亦沒有擺雪糕筒。到早上約9時半，龍運巴士駛出交匯處後直行約200米撞向大貨車，再撞到輕型貨車。
警方表示，意外涉及一輛載有20多人的龍運巴士、一輛密斗貨車及一輛輕型貨車，其中後兩車停在意外現場的一線，有6名工人進行除草工作。警方指，巴士先撞向密斗貨車，再將密斗貨車推前撞向客貨車，導致4名在路邊工作的工人及2名在車上休息的工人受傷。警方正調查意外時，貨車後方有沒有擺放警告指示牌，以及清潔公司有否申請進行工程。警方目前以危險駕駛導致他人死亡，拘捕涉事28歲的龍運巴士司機，他被正扣查。警方指，該名巴士司機入職兩年半，本月13日曾經休息，今日早上8時開工，事發時他正駕駛第二轉車。意外交由新界南交通意特別調查隊跟進。
11名傷者中兩人重傷有人盆骨骨折
消防表示，到達意外現場後發現有多名傷者，其中一名傷者被困中型貨車右前方車底，用13分鐘救出；另一名傷者在中型貨車車尾位置，其後證實死亡，其他傷者則在巴士上。現場共有12名死傷者、包括5男7女，除其中1名64歲傷者死亡外，其餘11名傷者中有2人重傷，包括盆骨骨折，其餘傷者輕傷，當中3人送往北大嶼山醫院，8人送往瑪嘉烈醫院救治。
現場行車線仍封閉運輸署籲改用其他道路
受意外影響，運輸署在下午近1時指，裕東路(往北大嶼山醫院方向)近東涌東交匯處的全線仍然封閉，同時東涌東交匯處的部分行車線仍然封閉。受影響巴士路線包括往東涌方向的龍運第E32、E33、E36、E37、E41及E42號線；往逸東方向的龍運第E36A號線；往滿東邨方向的新大嶼山巴士第B6號線；往機場博覽館方向的城巴第E11、E21、E22、E22A及往機場方向的城巴第E23號線須改道行駛。運輸署呼籲駕駛人士請考慮改用其他道路。
龍運巴士：對有工程人員傷亡非常難過
龍運巴士表示，今早近9時30分，龍運一輛E36A路線巴士在東涌交匯處附近發生交通意外。現場初步消息指，有工程人員不幸身亡及受傷，龍運感到非常難過，對死者和家屬致以深切哀悼和慰問，龍運會向傷者及家屬提供適切協助。意外中，有多名巴士乘客受傷送院治理。龍運十分關注事件，已派職員到現場及醫院了解情況及慰問傷者及死者家屬。龍運會全力配合警方調查意外原因。