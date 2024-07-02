車Cam直擊｜林村四驅車心急逆線爬頭　遇對頭車索性駛上行人路　66歲司機涉危險駕駛被捕

鄉郊大多道路僅雙線雙程之餘，兩旁亦不乏支路，駕駛者要打醒十二分精神之餘也應互諒互讓。有網民在林村谷近坪朗村準備從小路右轉林錦公路，在獲得大路右邊的私家車閃燈示意後，隨即駛出小路往右方行駛，詎料迎面突然駛來一輛四驅車。

從駕駛者上載至社交網站的 車Cam影片 可見，當他發現有車逆線駛至時馬上「嘩」一聲並及時剎車，在雙方僵持不下約5秒後，該輛青色四驅車非但沒有返回其左邊的正線，反而向右駛上行人路爬頭，即逆線行車線一方的行人路，片段至此結束。

影片上載者直言，出名趕急的公共小巴也守規地等候他駛出大路，反而四驅車車上兩人更「啤到行一行」，又指「正常唔會有人咁抽頭上黎(嚟)」。不少網民都希望片主可以舉報對方，「人哋想停牌咪幫吓手囉」、「你唔係諗住就咁放上嚟就算呀嘛」，亦有人認為對方行為更有機會構成危險駕駛，「騎埋上壆走，危駕都有機會入。」

被捕司機下月上旬與向警方報到

警方留意到相關網上片段，指事發於上月25日下午約6時，事件中無人受傷。新界北總區交通調查隊人員經深入調查後，今日(2日)拘捕一名66歲本地男司機，涉嫌危險駕駛。被捕人已獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到。警方呼籲道路使用者，不論司機或行人，應該留意四周環境情況，並應謹記遵守交通燈號及其他交通規則，切勿貪一時之便捷，而罔顧自己或其他道路使用者安全，危險駕駛一經定罪，可能會被判處監禁3年、罰款25,000元及停牌2年。