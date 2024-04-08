車Cam直擊｜油站插隊打胎氣起爭執　「胖虎」怒兇眼鏡男

該車Cam片段長2分鐘，顯示在上周六(4日)晚上近7時拍攝。片段可見，拍攝車輛在油站等候打胎氣期間，突然一部白色私家車駛至，並停在拍攝車輛前。其後白色私家車司機落車，準備打胎氣時，惹來拍片車輛的司機不滿，質問：「你咁都可以打尖呀？你人辦來喎真係！」此時打尖的霸氣男子回頭爆粗質問拍攝司機：「你影嘜X嘢呀？」拍片司機馬上直斥「咩呀你？咁都打尖！」雙方隨即爆發口角，霸氣男用粗口問候拍攝司機，拍片司機連續說：「咩咩咩呀？廢柴」又說：「我老母死咗啦，你快啲去X啦」。

「我老母死咗啦，你快啲去X啦」

「我老母死咗啦，你快啲去X啦」

「我老母死咗啦，你快啲去X啦」

「我老母死咗啦，你快啲去X啦」

此時，戴眼鏡的拍片司機下車，上前與霸氣男理論，霸氣男隨即起身，用心口推撞眼鏡男，霸氣男的女友人落車企圖勸阻，期間疑不慎跌手機。片段中聽到霸氣男和四眼哥不斷用粗口問候對方。隔了不久，見到眼鏡男在地上執起打氣泵擺回原位，霸氣男仍怒氣未息，繼續爆粗雄痛罵四眼哥：「我X你老母……死癲狗响度吠！」影片最後白色私家車離開，四眼哥與霸氣男的女友人口角，直斥「教育程度低，無讀書。」

網民斥 打尖仲話人

大批網民看過片段後留言，當中幾乎一律狠批片中霸氣男子的所為：「打尖都老奉咁態度，正牌乞兒黎㗎」、「打尖仲話人，兩公婆都係有爺生無乸教」、「抵被人閙啦」、「咩咩咩，夠做咪開拖囉」，更有人形容霸氣男為「胖虎」，表示「終於在哩(呢)個channel見到你」。