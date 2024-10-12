車Cam直擊｜油麻地男子駕電動滑板車載女童「任我行」 目擊網民斥：朝朝見到佢哋已報警(更新)

警方近年加強打擊非法駕駛電動可移動工具如電動滑板車、電動單輪車、電動平衡車、電動滑板、電動單車等，不少市民被捕，惟仍有人似乎不熟法例或「知法犯法」。有車主上載一條「車Cam」片，油麻地一名男子駕駛電動滑板車載着一名女童，於十字路掟彎逆線「任我行」，車主及身旁乘客均直斥誇張及教壞細路。報道刊登後，有網民於社交平台留言稱「我每天都見到他載小朋友返學高速走馬路，我曾向小朋友的學校反映過，但情況依然繼續，之後我報了警。」，又公開拍得的照片為證。

目擊者斥教壞細路 「真係太誇張」 車Cam顯示時間為周三(9日)下午3時許，拍攝私家車停於油麻地窩打老道與新填地街的十字路口燈位等候轉燈。期間一名男子無視路面交通，駕駛電動滑板車沿新填地街駛至，而車上更載着一名穿校服的女童，疑似當時是接放學。男子於十字路口掟彎右轉入窩打老道，再沿慢線左轉逆線進入上海街，期間多名正過路市民均注視他們。私家車司機及身旁乘客不禁衝口而出「嘩，教壞細路，好危險喎，累到個細路有咩依郁，大佬呀！真係太誇張。」

網民稱已通報校方及警方 「情況依然繼續」 報道刊登後，有至少兩名網民於社交平台留言稱曾目擊他們，又公開拍得的照片為證，「是真的，我每天都見到他這樣載着小朋友返學，高速走馬路，我曾向小朋友的學校反映過，學校話會處理，但情況依然繼續，之後我報了警，但係似乎都係冇人跟進」、「他有時更逆線走馬路」、「我朝朝都見佢，佢由大角咀開始車住個細佬女返學，超級快在公園閃過」