車Cam直擊｜油麻地男駕電動滑板車載女童 69歲翁街頭斷正被捕涉5罪(更新)

近日有車主上載一條「車Cam」片，油麻地一名男子駕駛電動滑板車載着一名女童，於十字路掟彎逆線「任我行」，車主及身旁乘客均直斥誇張及教壞細路。《am730》報道刊登後，有網民於社交平台留言稱「我每天都見到他載小朋友返學高速走馬路，我曾向小朋友的學校反映過，但情況依然繼續，之後我報了警。」，又公開拍得的照片為證。

【10月14日更新】

警方表示留意到網上片段，顯示一名男子駕駛一輛懷疑電動滑板車，乘載一名女童在油麻地新填地街行駛，並涉嫌違反交通標誌駛入窩打老道，西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員主動展開深入調查，今日早上約7時40分在油麻地廣東道拘捕一名69歲本地男子，涉「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」，他已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。警方發放照片顯示，他當時在街頭駕電動滑板車時被警員「斷正」。



警方重申電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。警方呼籲市民切勿以身試法，以及遵守其他交通規則，以免危害自己及其他道路使用者安全。