車Cam直擊｜洪水橋現「碰瓷黨」？光頭男被「呠」坐馬路　司機鬧爆

本港近期頻繁出現詐騙集團，這次在洪水橋懷疑有「碰瓷黨」出沒。網上流傳一段約1分22秒的車Cam片段，顯示在昨日(11日)早上8時許，一名司機在洪水橋附近駕駛時，前面有一名光頭男子正在馬路中央行走。司機見狀於是響咹，惟光頭男並無理會。隨後司機接連響咹，沒想到該光頭男子竟然坐在馬路上，疑似假裝被車輛撞到。司機見狀立即駛離現場。

影片見到，司機隨後找到該名光頭男子，先對他表示要否報警，接著喝斥道「我有車Cam睇住你架，你企喺馬路中間做咩嘢呀？我呠你唔行，碰瓷？你唔好走呀，我要報警」。光頭男企圖離開時，司機上前又說：「你係咪碰瓷呀？你唔好走呀，來到香港咁鬼大膽，你唔咪人嚟架？」影片至此結束。

網民：有可疑但欠證據

影片惹來大批網民留言，不少人都建議司機先報警備案：「建議你備案、隨時反咬你，再反告佢」、「報警穩陣啲」、「一睇睇就知呢啲唔係人啦，自己去備案穩陣啲」。

然而，亦有網民認為未有足夠證據指光頭漢是「碰瓷黨」：「你呠光頭佬，佢只係跌倒在地，又無索錢。雖然佢有可疑，但係未有足夠證據話佢係碰瓷黨」、「唔係你有片就代表你啱，根據運輸署守則：注意行人，無論何時何地，即使行人胡亂橫過馬路，駕駛人在法律上和道義上均有責任，提防和避免撞倒行人。因此，你應該時刻讓路給在馬路上的行人。」