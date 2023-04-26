車Cam直擊｜消防西隧趕救「學牌」鐵騎士Tesla拒讓　眼利網民：佢係慣犯(有片)

惟該名Tesla司機並未有停下，反而加油向前，兩車險發生碰撞。消防車最終需等Tesla駛過後，才可切線到右綫位置駛走。當消防車駛經電動車旁時，消防車上另一名消防員疑不滿Tesla電動車司機不讓路，伸手指摘，影片亦告結束。

消防救人如救火，但昨日(26日)卻遇上司機拒讓路的情況。網上流傳一段片長23秒的影片，開首見一輛閃著紅燈的消防車，沿西隧中綫往港島方向緩慢行駛。因西隧嚴重擠塞關係，車上一名消防員伸手，示意鄰綫的Tesla電動車司機，望其讓路讓消防車通過。

眼利網民認出疑為慣犯

影片一出，隨即引起熱議。有網民指，該輛急於駛離的消防車，其實正正是趕往昨晨上環旅遊巴撞斃電單車司機去現場救援。不少網民亦群插Tesla司機 「正人渣，希望係去救佢屋企人！」、「好衰格，消防車著晒紅燈都唔讓！」、「前面塞死晒，咁都唔肯讓」、「好賤，仲要畀油」、「佢有事唔好call消防呀」、「啲人咁無公德心」。

另外眼利網民，圖文並茂指涉事Tesla司機疑為「慣犯」，並稱有車Cam於2021年7月拍下該車在觀塘道與翠屏道交界疑入錯線，及後硬切雙白線駛走，完全罔顧道路安全，駕駛態度極有問題。

根據《道路交通(交通管制)規例》第61條規定，道路上車輛的司機必須讓路或採取一切可能的行動，讓路給任何正在發出警報聲響或發出閃光警標的警車、消防服務或消防裝置車輛、救護車或海關服務車輛。任何人無合理辯解而違反上述規定即屬違法，可被判罰款港幣2,000元。