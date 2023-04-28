車Cam直擊｜消防西隧趕救「學牌」鐵騎士Tesla拒讓　38歲司機被檢控

消防救人如救火，但周三(26日)卻遇上司機拒讓路的情況。網上流傳一段片長23秒的影片，開首見一輛閃著紅燈的消防車，沿西隧中綫往港島方向緩慢行駛。因西隧嚴重擠塞關係，車上一名消防員伸手，示意鄰綫的Tesla電動車司機，望其讓路讓消防車通過。惟該名Tesla司機並未有停下，反而加油向前，兩車險發生碰撞。

38歲Tesla司機被檢控

消防車最終需等Tesla駛過後，才可切線到右綫位置駛走。當消防車駛經電動車旁時，消防車上另一名消防員疑不滿Tesla電動車司機不讓路，伸手指摘，影片亦告結束。警方港島總區交通部交通調查組留意到相關影片，立即跟進調查，並已申請傳票向涉事的38歲姓謝男司機作出檢控。據了解，謝男已簽署「要求提供司機身份詳情通知書」，確認自己是片中司機，並同意當時未有讓消防車。警方強調會繼續多方位進行重點交通執法，打擊交通違例行為。