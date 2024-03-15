車Cam直擊︱深水埗私家車連撼4車撞飛老婦　司機跳車狂奔如電影情節 (更新)

【3月15日更新】深水埗有私家車昨晚(14日)狂亂駕駛，先後撞到多部車輛及66歲女途人，傷者頭部受傷，昏迷送往瑪嘉烈醫院治理，情況危殆。警方凌晨在上水拘捕私家車的32歲車主，涉嫌販毒，另正追緝司機的下落。

警拘32歲車主 車內檢獲毒品

昨晚近7時半，警方在青山道巡邏期間，發現一輛違泊的私家車，上前調查時，私家車突然開車，先撞向一輛私家車，再撞到在行人路上的姓劉66歲婦人，並再撞向另一輛私家車，惟涉案私家車繼續行駛，在元州街近欽州街及近九江街，再先後撞向兩部輛車，司機落車逃去。警方在車上檢獲黑巿價約值5.2萬元毒品，經調查後凌晨在上水拘捕私家車的32歲車主，涉嫌販毒。案件交由深水埗警區重案組跟進。