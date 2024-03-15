車Cam直擊︱深水埗私家車連撼4車撞飛老婦　司機跳車狂奔如電影情節 (更新)

【3月15日更新】深水埗有私家車昨晚(14日)狂亂駕駛，先後撞到多部車輛及66歲女途人，傷者頭部受傷，昏迷送往瑪嘉烈醫院治理，情況危殆。警方凌晨在上水拘捕私家車的32歲車主，涉嫌販毒，另正追緝司機的下落。
警拘32歲車主 車內檢獲毒品
昨晚近7時半，警方在青山道巡邏期間，發現一輛違泊的私家車，上前調查時，私家車突然開車，先撞向一輛私家車，再撞到在行人路上的姓劉66歲婦人，並再撞向另一輛私家車，惟涉案私家車繼續行駛，在元州街近欽州街及近九江街，再先後撞向兩部輛車，司機落車逃去。警方在車上檢獲黑巿價約值5.2萬元毒品，經調查後凌晨在上水拘捕私家車的32歲車主，涉嫌販毒。案件交由深水埗警區重案組跟進。
網上流傳多段車Cam影片，拍攝到涉案的私家車逃走經過，其中一段見到該白色私家車為逃避警方截查，先撞開前方的私家車，並剷上行人路逃走，警員馬上追截，其後私家車撞到涉案的女途人，她倒在地上；另一段影片見到白色私家車高速轉彎撞到前方一輛七人車打「白鴿轉」，橫亘路中，惟白色私家車未有停駛，繼續前進，未幾身穿黑衫的男司機在車輛行駛期間，突然打開車門跳車，跌倒後又起身跑走，片段就此結束。私家車則在無人駕駛下撞到一輛的士車尾始停下。
深水埗有私家車撞到女途人及多輛車 司機不顧而去
【3月14日更新】深水埗有私家車撞到途人及車輛不顧而去。今晚(14日)約7時多，一輛私家車在青山道撞到一名女途人及多輛車，女途人頭部重創陷入昏迷，送院治理。據悉亦有私家車及的士遭撞，肇事司機不顧而去。警方正調查事件。