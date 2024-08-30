車Cam直擊｜清水灣道小狗捱撞翻滾受傷倒地　中港七人車不顧而去

西貢有車撞狗後不顧而去。
今日（29日）凌晨零時53分，一隻白色小狗於清水灣道往檳榔灣方向、近銀岬路的馬路中徘徊，其後被一輛掛上中港牌的七人車撞倒，而案發一刻車cam片段曝光。
中港牌七人車撞狗後不顧而去
從車cam片段中可見，Cam主將停泊在路邊，疑發現狗狗在馬路行走，現場有車亦早已減慢車速，此時，對面線往九龍方向有一輛掛上中港牌的七人車駛過，疑撞倒狗狗後，將其捲入車底，但七人車並沒有停下，反而直接駛走揚長而去，隨即看到一隻白色小狗從七人車車底滾出，在路中翻滾數圈後，倒臥路邊，附近途人及駕駛者見狀，立即上前查看狗狗傷勢，有車輛亦停低了解，其中兩名途經駕駛者立即報警求助。
被撞倒的小狗疑是貴婦狗
警方將案件列作「交通意外引致動物受傷」，交由東九龍總區交通部意外調查隊跟進。愛護動物協會人員接報亦趕至現場，將受傷狗狗檢走交予獸醫。消息指，被撞倒的小狗是貴婦狗，牠受傷倒臥路邊，口鼻滲血。
愛協：狗隻健康情況穩定
愛協回覆傳媒指，愛協督察今日凌晨於清水灣接走該狗隻，送到愛協灣仔中心的24小時醫院進行緊急治理。獸醫留意到狗隻身上有傷口，已為狗隻止痛、止血及護理，狗隻健康情況大致穩定。愛協其後成功聯絡到狗隻主人，對方已於今天下午，在愛協青衣中心接走該狗隻，狗隻見到主人時有興奮跳躍。