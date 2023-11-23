熱門搜尋:
朗然 尹光 聖誕節2023 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-23 18:12:45

車Cam直擊｜灣仔女大搖大擺行馬路 遭響按反爆粗罵司機 網民：圍方事件2.0

分享：
灣仔女行車路大搖大擺行走 遭響按反爆粗罵司機 網民：圍方事件2.0

灣仔女行車路大搖大擺行走 遭響按反爆粗罵司機 網民：圍方事件2.0

灣仔發生行人與司機衝突事件，有網民在Facebook討論區上傳一段車Cam片，影片顯示日期在昨日(22)下午3時許，一輛私家車沿灣仔蘭杜街行駛準備出莊士敦道，期間一名左手挽紙袋、穿長裙的女子在馬路中央大搖大擺行走，司機已收慢車速待她行回行人路，惟數秒後她仍未察覺後方有車，司機按捺不住響按，引發兩人持續20秒罵戰，夾雜大量粗言穢語。

兩人持續20秒粗言罵戰

長裙女聽到響按聲後，回頭露出不滿的表情上回行人路，並以粗言向司機大罵「唔使砵呀！乜X嘢呀！」，司機即反擊「妳行咗好X耐啦！唔好X玩喇！」，女子即回應「你咪車埋嚟囉」，司機稱「咁咪砵妳，叫妳行返上行人路囉」，她即反駁「咁依家咪上咗囉，點X樣啊！」，司機指「咁咪砵妳囉，所以咪！」，她再度反擊「咁你開唔X開依家！」，司機再回應「妳行行人路咪唔使咁囉！」，女方憤然指「關你X事！」，司機亦回應「傻X！」，長裙女最終回應「你咪車埋嚟囉！」，最終司機開車離去，影片結束。

 

一輛私家車沿灣仔蘭杜街行駛準備出莊士敦道，期間一名左手挽紙袋、穿長裙的女子在馬路中央大搖大擺行走，司機已收慢車速待她行回行人路，惟數秒後她仍未察覺後方有車 長裙女聽到響按聲後，回頭露出不滿的表情上回行人路 長裙女聽到響按聲後，回頭露出不滿的表情上回行人路 長裙女聽到響按聲後，回頭露出不滿的表情上回行人路 長裙女以粗言向司機大罵「唔使砵呀！乜X嘢呀！」，司機即反擊「妳行咗好X耐啦！唔好X玩喇！」 長裙女以粗言向司機大罵「唔使砵呀！乜X嘢呀！」，司機即反擊「妳行咗好X耐啦！唔好X玩喇！」

最高可被罰款2000

網民睇片後撐司機之餘，亦留言抽水指「圍方事件2.0」、「圍方可以搵佢填補保安空缺」、「係咪圍方保安個女嚟？同叫人躝有乜分別？」、「司機完全沒錯喎」、「自己唔啱重要x」、「車主都算好人 咁遲先呠」、「惡人先告狀」、「車主語氣已經好友善」。

本月初大圍「圍方」商場一名保安，在停車場入口被一輛電單車響按提示，亦與車手發生罵戰，事件最終導致兩名職員被炒。

依據《道路交通條例》（香港法例第374章）第48條，行人不遵守交通燈號過馬路、攀越或穿過路邊欄杆，以及過馬路時疏忽地危害自身或他人安全，以及駕駛者的不當行為，違例者最高可被罰款2,000元。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受