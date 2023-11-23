車Cam直擊｜灣仔女大搖大擺行馬路 遭響按反爆粗罵司機 網民：圍方事件2.0

灣仔發生行人與司機衝突事件，有網民在Facebook討論區上傳一段車Cam片，影片顯示日期在昨日(22日)下午3時許，一輛私家車沿灣仔蘭杜街行駛準備出莊士敦道，期間一名左手挽紙袋、穿長裙的女子在馬路中央大搖大擺行走，司機已收慢車速待她行回行人路，惟數秒後她仍未察覺後方有車，司機按捺不住響按，引發兩人持續20秒罵戰，夾雜大量粗言穢語。

兩人持續 20 秒粗言罵戰

長裙女聽到響按聲後，回頭露出不滿的表情上回行人路，並以粗言向司機大罵「唔使砵呀！乜X嘢呀！」，司機即反擊「妳行咗好X耐啦！唔好X玩喇！」，女子即回應「你咪車埋嚟囉」，司機稱「咁咪砵妳，叫妳行返上行人路囉」，她即反駁「咁依家咪上咗囉，點X樣啊！」，司機指「咁咪砵妳囉，所以咪！」，她再度反擊「咁你開唔X開依家！」，司機再回應「妳行行人路咪唔使咁囉！」，女方憤然指「關你X事！」，司機亦回應「傻X！」，長裙女最終回應「你咪車埋嚟囉！」，最終司機開車離去，影片結束。