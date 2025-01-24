車Cam直擊｜灣仔婦只顧自己行 女童衝馬路險捱貨車撞 片主：告疏忽照顧我一定作供

灣仔險釀涉及女童的交通意外 (車cam L（香港群組）FB)

灣仔昨日險釀涉及女童的交通意外，家長更疑涉及疏忽照顧兒童。昨日(23日)有網民上載車Cam片，顯示時間為昨日下午5時20分，兩名穿幼稚園校服的年幼女童與一名疑為母親的黑白間條衫婦人，由灣仔道步行進入普樂里，惟婦人未有拖着兩女童，只顧自己先行，兩女童從後跟着。期間，一名女童突然衝出馬路，未有看後方路面情況，車Cam片主發現當時有貨車駛至，車廂內大叫示意。

幸貨車司機速度不快及時煞車，女童亦察覺貨車駛至，奔跑往對面行人路尋找婦人，車Cam片主此時怒斥「喂，拖實啦大佬」。婦人與另一名女童會合後，3人繼續前行，影片至此結束。片主表示「兩位孖女嘅老母，如果告你疏忽照顧，我一定會上庭作供！你兩個女先後走過出馬路，你就走到老遠，出左(咗)事淨係識鬧，仲要掉低衝出馬路嘅女，由得佢再獨自過馬路」。