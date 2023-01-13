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2023-01-13 17:54:42

車Cam直擊｜「爛口」女乘客舌戰的士司機　落車時被載走沿途喪喊：救命呀

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「救命呀，救命呀……」今日(13日)網上瘋傳兩段影片，一名的士女乘客疑因行車路線問題，與的士司機爭執，雙方爆粗互罵，各不相讓。結果當女乘客落車時，的士司機突然開車泄憤，女乘客大驚，沿途大嗌救命，惹來網民熱議。

女乘客和的士司機疑因路線問題爭執，雙方粗爆互罵。(網片截圖) 女乘客開車時，的士司機忽然開車。(網片截圖)

的哥：未見過咁爛口的女人   女乘客：你吹呀

該兩段影片按事件發生的先後次序，分為「前傳」及「直擊()」，「前傳」影片長45秒，當中有女乘客撰文解釋。她表示自己只是提醒的士司機「有條橋可以去啟德」，但的士司機大聲罵她，女乘客隨即說：「我話天橋咋喎咁你都要發嬲？」的士司機隨即反駁：「大聲喝！」女乘客亦反駁：「你喝我先喎！」兩人隨即展開罵戰，期間粗口橫飛，你一言我一句，互相對罵。的士司機忍不住怒斥女乘客「咁爛口呀你」、「我未見過咁爛口的女人呀」，女乘客反脣相譏：「爛口就爛口，你吹呀！」

女乘客聲嘶力竭    的士司機懶理

第二條「直擊()」的影片長1分35秒，顯示當的士抵埗後，女乘客準備推門下車，此時的士司機一言不發，竟然開車前進，女乘客和在路邊等候的男子見狀大驚，馬上大喝「喂…」，惟的士司機並無理會，繼續開車前行。女乘客隨即途沿大喊「救命呀，救命呀……」，直至聲嘶力竭，惟的士司機仍然故我，繼續開車前進，女乘客大喊約1分「救命」後才中斷畫面。

女乘客撰文表示，她去到宏天廣場附近時，「兩個途人就叫個的士司機落車」，「然後警察就到咗現場，抄低我哋嘅個人資料」。她說警方交通部已經聯絡她，將會起訴的士司機不小心駕駛或危險駕駛，「另外仲有非法禁錮」。

網民：完美展示潑婦怕癲佬

影片上載來惹來網民留言，當中不少人都認為影片好笑：「百看不厭，睇完又睇！」、「兩個都好有問題」、「癲遇著傻」、「完美展示好佬怕爛佬，爛佬怕潑婦，潑婦怕癲佬」，亦有人稱「強烈要求的士司機放條完整車cam出嚟，我要睇下條女喺自己拍片之前同司機啲對話，一定好精彩。」

女乘客與的士司機互罵，雙方粗口橫飛。(網上截圖) 女乘客與的士司機互罵，雙方粗口橫飛。(網上截圖) 女乘客途沿大喊「救命呀」。(網上截圖) 女乘客途沿大喊「救命呀」。(網上截圖)
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