車Cam直擊｜田螺車墮橋一刻片段曝光 疑失平衡向右傾側炒壆再墮橋

青沙公路昨日發生奪命交通意外，一輛田螺車墮橋並撞到橋下另一輛校巴，最終釀成1死4傷。事隔一日，田螺車墮橋一刻的車Cam片段曝光。從片段可見，田螺車當時沿快線往九龍火向行駛，駛至近海麗邨一個彎位時，田螺車疑失平衡導致左轆離地，其後傾向右邊石壆和護欄，繼而向右全車翻側，並隨之墮橋。

死者兒子受訪稱「好唔安樂」

至於死者兒子接受傳媒訪問表示，得悉爸爸遭遇橫禍覺得「好唔安樂」，現階段仍在消化事件，不敢翻看事發一刻的片段及新聞。他又透露，死者的公司昨日已給予5萬元慰問金，但實際賠償金額仍有待公司高層商討。他又希望向被撞校巴上的4名傷者致歉及表達慰問，期望傷者早日康復。

事發於昨早約11時55分，一輛田螺車沿青沙公路往尖沙咀方向行駛，於荔寶路駛至連翔道交界突然失控，向右翻側，先撞毀右邊石壆護欄，而衝力未止，再飛墮18米至地面連翔道行車路。當時一輛在連翔道行駛的校巴收掣不及，猛撞向田螺車車尾，幸校巴當時沒有接載學生，亦因「駛慢一步」沒有被田螺車擊中，否則後果可能更嚴重。

混凝土攪拌器與車架分離

現場所見，田螺車的混凝土攪拌器與車架分離，校巴擋風玻璃飛脫，左車頭損毀嚴重，混凝土攪拌器部分陷入車廂內。67歲田螺車男司機身體多處嚴重受傷，陷入昏迷，由救護車送往明愛醫院搶救，於昨日下午12時40分不治。而64歲校巴男司機，以及3名分別46歲、55歲和74歲校巴女保母則受輕傷，在醫院治療。