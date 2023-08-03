車Cam直擊｜男子落車踎路中心綁鞋帶捱撞　網民斥行為「冇腦」憂司機遭連累

走路期間鞋帶鬆脫是常見的事，但也應先找一個安全的地方綁鞋帶。網上昨日(2日)流傳一段車Cam片，顯示一名男子在屯門富泰邨迎泰樓外路中心落的士後，隨即踎低綁鞋帶。待男子原本乘搭的的士駛走後，片主隔3秒後便同樣驅車離去，詎料撞倒該名已在路中心綁鞋帶近10秒的男子。
兩途人目擊意外經過
事發時，前方有兩名途人目擊整個過程並大叫「喂」提醒司機撞倒人。不少網民都狠批捱撞男子，「响(喺)馬路綁鞋帶，飲大咗？」、「呢d(啲)真係漏左(咗)個腦係屋企」、「系(喺)唔適合嘅環境唔合適嘅時候做唔恰當嘅事情……自招損失，與人無尤！」
▼男子路中心踎低綁鞋帶捱撞▼
有網民指司機難辭其咎
有網民同情片主被男子連累，「最慘司機比人害到唔知使唔使受靶」、「鏡頭都爭啲睇唔到，坐響度真係好難望到」、「車Cam set到咁高咁近塊玻璃先見到少少，司機正常就唔會睇到……」可是，亦有留言直指駕駛者難辭其咎，「事實係佢落車再綁鞋帶，已經有幾秒。就算唔認罪，上庭個官問你睇唔睇到，點答都死」、「片入面都仲見到果(嗰)條友個人頭，你仲渣(揸)埋去，你話告咩好？」
警方上周日(7月30日)凌晨1時27分接報指，屯門屯貴路9號發生一宗交通意外，涉及一輛車、有一人受傷。