車Cam直擊｜男子落車踎路中心綁鞋帶捱撞　網民斥行為「冇腦」憂司機遭連累

走路期間鞋帶鬆脫是常見的事，但也應先找一個安全的地方綁鞋帶。網上昨日(2日)流傳一段車Cam片，顯示一名男子在屯門富泰邨迎泰樓外路中心落的士後，隨即踎低綁鞋帶。待男子原本乘搭的的士駛走後，片主隔3秒後便同樣驅車離去，詎料撞倒該名已在路中心綁鞋帶近10秒的男子。

兩途人目擊意外經過

事發時，前方有兩名途人目擊整個過程並大叫「喂」提醒司機撞倒人。不少網民都狠批捱撞男子，「响(喺)馬路綁鞋帶，飲大咗？」、「呢d(啲)真係漏左(咗)個腦係屋企」、「系(喺)唔適合嘅環境唔合適嘅時候做唔恰當嘅事情……自招損失，與人無尤！」

▼男子路中心踎低綁鞋帶捱撞▼