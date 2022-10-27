車Cam直擊｜男童馬路旁彈出彈入嚇窒司機 疑終遇虎被交通警截查

近日有網民上載影片，指一名男童於龍翔道近南蓮園池附近突然跳出馬路嚇司機，然後連日來再有網民貼出不同的車Cam片段，表示有同樣遭遇，懷疑是同一男童所為。片段引起網民瘋傳，紛紛留言討論男童所為十分危險，隨時累己累人。

車Cam片段顯示，周二(25日)於龍翔道近南蓮園池附近，一名年約10餘歲的男童躲在草叢內，突然跳出嚇窒司機，司機隨即響安，男童彈出又彈入，再若無其事地離開。此片一出後惹來眾多網民議論，有更多駕駛者貼出疑似是同一男童，在不同地區的馬路上出沒及惡搞的片段，力證男童是「慣犯」。

車Cam揭男童疑被交通警截查

時至昨日(26日)，有另一片後顯示身穿藍色短袖T恤、黑色長褲及白色運動鞋的男童，戴上口罩，在旺角彌敦道路中央衝出馬路，站在不能停車的黃格上，雙手不停晃動，疑似「指揮交通」，令周邊車輛須急煞，更有巴士要煞停，情況十分驚險，男童揮手一會後即急步跑回行人路，隨即消失於人群中。另一片段於同日拍到，一名男童下午近5時於太子界限街馬路彈出彈入，約半小時後，再另有片段拍得疑似該名男童於加士居道橋底被一名交通警員截查，希望他會停止類似行為。

除此以外，網上亦傳有發生於觀塘、港島區等大量類似車Cam片流出。有網民懷疑該些片段均出自同一名男童，懷疑否網上有人發起挑戰活動；亦有人好心相勸「生命無take two」。