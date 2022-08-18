車Cam直擊｜疑衝燈過路被嚇倒　「霸氣男」起飛腳作勢踢車

香港地少人多，人車爭路的情況時有發生，惟若像今次車Cam片中的中年男子般，不但對自己衝燈過馬路沒有歉意，反而認為是司機不對，更起腳企圖踢向車輛，如此霸氣實屬較為少見，在網上引起討論。

該車Cam片段長約9秒，顯示一輛白色的車輛準備在紅綠燈位左轉，惟前方有一名中年男子正緩步衝燈過馬路，於是司機迫於無奈，在燈位前緊急煞車，惟此舉竟招來中年男子的不滿，在馬路中轉身起飛腳，作勢踢向車輛，狀甚怪責司機做錯事，隨後悻悻然離去。片主留言補充：「鏡頭影唔到，佢(中年男子)踢車尾燈。」

網民： 車跛腳可施展天殘腿

影片上傳後吸引網民留言，不少網民都批評該中年男子自己做錯事，竟責怪司機：「係片主先至忍得佢」、「Crazy，自己做錯事，反而指責別人」、「嚇親一個傻佬嘅弱小心靈，累佢要改變步速」；亦有網民認為中年男子下次未必這樣幸運，打趣說：「未跛都咁招積？放心，總有一日你夢想成真」、「揾日車跛佢對腳，等佢可以施展天殘腿，江湖上相傳已經失傳百幾年北腿。」

根據《道路交通(交通管制)規例》第33(6)條規定，在交通燈控制的過路處，行人必須遵從交通燈指示；同一規例第61(2)條亦指明，任何「無合理辯解」違反第33(6)條者，可處罰款2,000元。