車Cam直擊｜疑誤會被呠馬路中心連環爆粗兼「撻朵」 旺角躁男即日被警拘捕(更新)

【1月28日更新】昨日（27日）網上流傳一段車cam片段，再有疑似黑幫背景人士當眾「撻朵」，一對男女正在旺角彌敦道馬路中線上的士，期間疑不滿被其他駕駛人士響安提醒，當眾連環爆粗兼「撻朵」，期間清楚聽到男子自稱屬「新義安」。警方經調查後，昨午拘捕該名38歲姓周本地男子，涉嫌「自稱三合會成員」，他正被扣留調查。

警方表示留意到網上影片，顯示昨日凌晨一名本地男子懷疑因道路使用問題與一名私家車司機爭執，其間自稱三合會成員。油尖警區反三合會行動組接手調查，經情報分析及翻查大量閉路電視片段後鎖定涉案男子，昨午2時許於尖沙咀區將其拘捕。

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車Cam片段全長34秒，拍攝時間顯示為今日凌晨零時左右，地點為旺角彌敦道。相信是片主的司機駛至上址時，響安提醒前方一架收慢的市區的士，懷疑因此觸怒了左前方另一輛的士的一對男女。身穿黑衣、無戴口罩的男子，疑不滿被「呠」落車連環爆粗問候片主，期間女伴嘗試制止男子，並將他拉回的士，但不成功。男子其後更「撻朵」自稱屬「新義安」。

網民：人類總是要犯同樣的錯誤

車Cam片段曝光後，有網民笑言「人類總是要犯同樣的錯誤」，並稱躁男「為咗咁小事響朵」。亦有網民表示，在馬路中線上車很危險，直言如果是涉事的士司機，會立即開車走，直言躁男可能整爛部車，「賺埋車資都唔夠比(維修費)」。