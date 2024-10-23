車Cam直擊｜瘋狂保時捷玩轉港島北 逆線越雙白高速左穿右插

一部保時捷在鰂魚涌及東區走廊一帶不斷響喇叭緊逼，試圖超過片主車輛，期間一度高速左穿右插甚至逆線，但均沒有成功，險象環生。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

社交平台網上流傳一條「車cam」影片，顯示昨日（22日）下午3時許，一部黑色保時捷在鰂魚涌及東區走廊一直想「扒頭」，路上左穿右插緊追，甚至兩度逆線，瘋狂駕駛險象環生，其後至中環及灣仔繞道隧道內高速越雙白線爬過片主車輛，在灣仔一迴旋處險些撞到其他車輛，最後絕塵而去。

相關「車cam」影片長約1分鐘，事後經加工加速播放，故難聽清司機及車內其他人士對話，片中首先可見，黑色保時捷沿鰂魚涌海澤街往北角警署方向行駛，緊追片主車輛，期間聽到響咹聲，保時捷兩度欲逆線扒頭，但對面線有車輛和安全島，故未能成功，及後兩車在香港殯儀館燈位停車時，保時捷仍在響咹。

當片主車輛駛上東區走廊往中環方向時，涉事保時捷繼續於後方位置左穿右插，多次試圖超前但不成功，期間亦違規切線，其後至中環及灣仔繞道的隧道內，原先沿右線行駛的保時捷高速越雙白線切入左線超過片主車輛，出到灣仔會議道近港灣道迴旋處時繼續無視交通情況，超車時險些撞到其他車輛，最後絕塵而去。

網民諷「鰂魚涌去到灣仔先至過到 技術麻麻」

片段流傳後隨即引起網民熱議，表示「今年冇人瘋狂得過佢」、「搞咁耐都仲喺片主附近」、「鰂魚涌去到灣仔先至過到，技術認真麻麻」、「呢度扣幾多分？」、「立即停牌」。

