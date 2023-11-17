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2023-11-17 17:45:00

車Cam直擊｜的士司機空手接白刃案　47歲越南裔劫匪落網　警：司機手傷最好「閃避」(更新)

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的士司機半途遇乘客打劫刀架頸 空手入白刃擊退對方(車cam L（香港群組）)

的士司機半途遇乘客打劫刀架頸 空手入白刃擊退對方(車cam L（香港群組）)

【11月17日更新】近日網上流傳一段的士司機遇乘客打劫影片，當中劫匪疑似用刀架在的士司機的頸上，惟的士司機空手入白刃，成功擊退對方。警方今(17日)指就案件拘捕一名47歲越南裔男子，他承認經濟困難而單獨犯案，又透露涉案的士司機手部受傷，當時最好找到「閃避球」，在安全位置報案。

的士司機空手接白刃案，警方今早拘捕一名47歲越南裔男子。 警方在單位找到一把長約30厘米利刀及疑犯當日犯案時穿著的衣服。 警方在單位找到一把長約30厘米利刀及疑犯當日犯案時穿著的衣服。 譚浩然督察表示，涉案的士司機手部受傷，認為他反抗是「人之常情」，惟最好「閃避」。 警方秀茂坪警區重案組第二隊主管督察譚浩然(左)及秀茂坪警區情報組主管督察張莉簡報案情。

秀茂坪警區重案組第二隊主管督察譚浩然交代案情，指劫匪在周一(13日)下午約6時半於旺角廣東道一帶上車，要求的士司機前往秀茂坪，但當的士駛至秀茂坪時，劫匪多次改變目的地，其後更亮刀試圖搶劫，77歲的司機反抗奪刀並高聲呼救後，劫匪事敗逃走。

疑犯承認因財困犯案   警單位檢30厘米利刀及犯案衣著

他續指，的士司機與家人商討後，延至昨日(16日)報案。秀茂坪警區人員同日鎖定劫匪身份，並派員埋伏，到今早警員在秀茂坪一個公屋單位拘捕正在匿藏的疑犯，經調查後相信他是單獨犯案。他承認因為經濟困難鋌而走險。行動中警方檢獲疑犯當日衣著，以及一把長約30厘米利刀等，相信這把利刀是早前事敗後，疑犯於秀茂坪一日用品店購買，不排除是準備下次犯罪之用。現時，疑犯被扣留調查，涉案的士司機則手部受傷。

警：的士司機反抗屬「人之常情」

被問及的士司機空手搶刀的行為是否值得鼓勵，譚浩然督察表示，警方鼓勵市民見疑即報，認為的士司機當時因生命受到威脅，作出一定程度的反抗是好合理，形容為「人之常情」，惟最好找到「閃避球」，在安全位置報案，強調軍裝警員很快到達現場。

秀茂坪警區情報組主管督察張莉就提到，今次破案其中一個關鍵，就是得到的士司機提供行車紀錄儀片段。她指東九龍總區近期推出「泓鏡計劃」，鼓勵車主安裝24小時行車紀錄儀，當罪案發生時，就可以協助保存及提供相關影像協助調查。她呼籲車主參與相關計劃，攜手滅罪。

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Cam直擊｜的士司機遇乘客打劫   匪徒以刀架頸

【11月14日更新】網上今日（14日）下午傳出一段27秒長的車Cam片，可見一名的士司機載客途中遇乘客打劫，更被利刀架頸，惟的士司機施展「空手入白刃」絕技奪去刀具反擊，男匪見勢不對即奪門跳車逃去，由於片段畫面質素較差，暫未知案發時間、地點及後續發展。

暫未知案發時間地點

片中顯示當時的士正接載一名男乘客前往目的地，該名乘客頭戴黑色鴨舌帽、身穿黃色風褸並背有斜孭袋，原先坐在後座，但他突然露出賊相，趨前靠向司機亮出一把利刀架在其頸上呼喝：「攞啲錢出嚟！」的士司機雖然受驚，但隨即用左手握着利刀反抗，另一手則推開車門高呼「打劫呀！」

司機及後反抗，混亂間成功奪去利刀，隨即反客為主反擊，高呼：「攞啲錢出嚟吖嗱！」。賊人見勢不對閃避，乘亂推開右邊車門落車逃跑。的士司機尾隨落車繼續大聲呼救，片段至此結束。

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