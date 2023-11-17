車Cam直擊｜的士司機空手接白刃案　47歲越南裔劫匪落網　警：司機手傷最好「閃避」(更新)

【11月17日更新】 近日網上流傳一段的士司機遇乘客打劫影片，當中劫匪疑似用刀架在的士司機的頸上，惟的士司機空手入白刃，成功擊退對方。警方今(17日)指就案件拘捕一名47歲越南裔男子，他承認因經濟困難而單獨犯案，又透露涉案的士司機手部受傷，當時最好找到「閃避球」，在安全位置報案。

秀茂坪警區重案組第二隊主管督察譚浩然交代案情，指劫匪在周一(13日)下午約6時半於旺角廣東道一帶上車，要求的士司機前往秀茂坪，但當的士駛至秀茂坪時，劫匪多次改變目的地，其後更亮刀試圖搶劫，77歲的司機反抗奪刀並高聲呼救後，劫匪事敗逃走。

疑犯承認因財困犯案 警單位檢 30 厘米利刀及犯案衣著

他續指，的士司機與家人商討後，延至昨日(16日)報案。秀茂坪警區人員同日鎖定劫匪身份，並派員埋伏，到今早警員在秀茂坪一個公屋單位拘捕正在匿藏的疑犯，經調查後相信他是單獨犯案。他承認因為經濟困難鋌而走險。行動中警方檢獲疑犯當日衣著，以及一把長約30厘米利刀等，相信這把利刀是早前事敗後，疑犯於秀茂坪一日用品店購買，不排除是準備下次犯罪之用。現時，疑犯被扣留調查，涉案的士司機則手部受傷。

警：的士司機反 抗屬「人之常情」

被問及的士司機空手搶刀的行為是否值得鼓勵，譚浩然督察表示，警方鼓勵市民見疑即報，認為的士司機當時因生命受到威脅，作出一定程度的反抗是好合理，形容為「人之常情」，惟最好找到「閃避球」，在安全位置報案，強調軍裝警員很快到達現場。

秀茂坪警區情報組主管督察張莉就提到，今次破案其中一個關鍵，就是得到的士司機提供行車紀錄儀片段。她指東九龍總區近期推出「泓鏡計劃」，鼓勵車主安裝24小時行車紀錄儀，當罪案發生時，就可以協助保存及提供相關影像協助調查。她呼籲車主參與相關計劃，攜手滅罪。